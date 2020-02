Jak to chodí u vývojářů? Sitcom Mythic Quest používá záběry z české videohry

LOS ANGELES Trable jednoho herního studia a jejich nové pecky zachycuje sitcom Mythic Quest: Raven´s Banquet (Mýtický úkol: Hostina pro vrány). Stojí za ním tvůrci kultovního seriálu It's Always Sunny in Philadelphia. Hra fiktivního seriálového studia je poskládána i ze záběrů z české hry Kingdom Come: Deliverance studia Warhorse.

Dokonalý produkt zábavního průmyslu, který ohromí publikum a představí mu precizní a jemné nuance lidského jednání uvnitř mistrně vytvořeného digitálního prostoru. Alespoň takto si ředitel herního studia Ian Grimm (Robert McElhenney) představuje svou další hru Mythic Quest. Své zaměstnance ale jeho bezbřehé nadšení spíše otravuje. Tím spíš, že se nic nedaří tak, jak by mělo. Za komediálním dílkem stojí tvůrčí trojice Robert McElhenney, Charlie Day a Megan Ganzová. Ti stojí za populárním sitcomem It´s Always Sunny in Philadelphia o čtyřech přátelích, kteří spolu vedou nepříliš úspěšný irský bar.

V seriálu dále hrají F. Murray Abraham, Imani Hakim, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burchová, Charlotte Nicdaová, Jessie Ennisová nebo Elisha Henigová. Části vysněné hry fiktivního studia tvoří záběry z českého videoherního hitu Kingdom Come: Deliverance (2018). Za středověkým příběhem z Posázaví stojí studia Warhorse Daniela Vávry.