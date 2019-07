Jak vypadá dávný erb Starků? Z natáčení předchůdce Hry o trůny unikají první fotografie

Tisíce let předtím, než o Železný trůn usilovala Daenerys Targaryen, se v Západozemí psaly docela jiné legendy. Byla právě takzvaná Doba hrdinů, čas nebývalého rozmachu a velkolepých hrdinských činů. Právě zde se ale zrodí hrozba nemrtvých Bílých chodců, kteří s sebou přinesou Dlouhou noc, událost, která Západozemí uvrhne do mrazu a temnoty.

Seriál se podle nových dostupných informací bude konkrétně odehrávat zhruba pět tisíc let před Hrou o trůny. V té době nebylo Západozemí rozděleno na sedm království, jak jsou diváci ze Hry o trůny zvyklí, ale na více než sto malých království.

Natáčení probíhá v Severním Irsku a Itálii. Právě z Itálie jsou všechny uniknuté snímky. „Chvíli před západem Slunce z jeskyní vyjela loď, aby se vrátila do druhé základy filmového štábu v přítavu v Gaetě. Tentokrát byli herci v kostýmech a vlajka a se vzděčnou vlajkou (která by mohla patřit dávným Starkům?),“ sdílel na Twitter fotku fanouškovský účet GoTlike Locations.

Only shortly before sunset the prop boat came out of the grotto again to go back to the production's second base in the port of Gaeta. This time the boat's crew was in costume and the banner (which might be an early Stark one?) revealed. #Bloodmoon #Gaeta pic.twitter.com/WYRFn3aJMT