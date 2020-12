Jako mnoho dalších oborů, i vydávání bibliofilií neboli krásných knih těžce postihl koronavirus

31. prosince 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Kultura

Praha Před třiceti lety se Vladimír Beneš rozhodl, že v nových svobodných poměrech bude to, čemu rozumí a co dělá rád, dělat rovněž svobodně – sám, na sebe a především podle sebe. Založil nakladatelství bibliofilií, tedy krásných knih a svitků. Co se ovšem pod trochu tajemným slovem bibliofilie vlastně skrývá?

Co se skrývá pod tajemným slovem bibliofilie: Většinou zůstává knihou O svém životě nakladatele a redaktora bibliofilií Vladimír Beneš dokonce vydal knihu vzpomínek Života běh s knihou. Kromě jiného v ní objasňuje dávnou osvěživou atmosféru Lyry Pragensis: „Na počátku sedmdesátých let jsme se díky manželčině sestře Janě a jejímu muži stali účastníky takzvaných Salonů, pořádaných Lyrou Pragensis, od svého založení v roce 1967 nazývanou Komorním sdružením pro hudbu, poezii a výtvarné umění. Salony pro nás byly v té normalizační šedi zjevením.