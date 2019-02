Jaký otec, takový syn. Komedie Na Hromnice o den více se dočká pokračování

Punxsutawney Oblíbený snímek Na Hromnice o den více (Groundhog Day, 1993) s Billem Murrayem v hlavní roli bude po více než dvaceti letech oficiálně pokračovat. Fanoušci ale nejspíše čekali něco jiného, protože pokračování bude mít formu videohry exkluzivně pro konzoli Playstation.

Moderátor počasí Phil Conners (Bill Murray) cestuje do malého městečka Punxsutawney v Pensylvánii, aby se zúčastnil každoročních oslav Hromnic. Pomocí místního maskota, sviště Phila (náhodou jmenovec hlavního hrdiny), chtějí obyvatelé městečka zajistit šťastný příchod jara. Moderátor zůstane po akci, kterou považuje za ztrátu času, uvězněný ve městečku kvůli sněhové bouři. Když se probudí, tak zjistí, že se probudil do toho samého dne. To se děje každý den, každý Philův den je 2. února. Zoufalý moderátor se tak ocitá uvězněný v čase. Získaný čas ale využije pro nápravu svého charakteru a nakonec se mu podaří ze smyčky uprchnout.



Plánovaná videohra s krkolomným počeštěným názvem Na Hromnice o den více: Jaký otec, takový syn (Groundhog Day: Like Father, like Son) se zaměří na Phila juniora, syna hlavního hrdiny původního filmu. Ten je za stejných okolností také uvězněn v časové smyčce. Hráč bude muset v jeho roli řešit zapeklité hádanky, aby se mohl ze smyčky dostat ven. Princip je takový, že řešit půjdou hlavně metodou pokus a omyl, neboť úroveň se při neúspěchu rozjede od začátku tak, jako se hrdina probouzí pokaždé do stejného dne.



Hra vyjde exkluzivně na konzole Playstation. Pracuje na ni studio Tequila Works stojící za hrami jako je Rime nebo Deadlight. Zatím není jasné, zda se tvůrcům podaří přesvědčit ke spolupráci i Billa Murraye, ačkoliv jeho postava ve hře být má.