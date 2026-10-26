Kdo bude nový Bond? Herci z nejužšího výběru už mají za sebou finální casting

Kdo tedy populární a léty prověřenou úlohu agenta 007 po Danielu Craigovi převezme? Web BBC minulý týden psal, že ve finální trojici (nebo pětici, údaje se rozcházejí) jsou herci Callum Turner, Jack Lowden a Josh O’Connor.
„Finalisté absolvují konkurz, který se skládá ze tří částí – kaskadérských kousků, vystupování před kamerou a dialogu,“ uvedl server.
Vedle výše zmíněné trojice se ještě spekulovalo britských hercích Aaronu Taylor-Johnsonovi a Jamesi Nortonovi či Irovi Paulu Mescalovi.
Magazín Variety naznačil, že Brit Jack Lowden, hvězda seriálu Slow Horses, by nyní mohl mít mírný náskok. O Callumovi Turnerovi, britské hvězdě seriálu Masters of the Air, se naopak spekulovalo začátkem tohoto roku, kdy někteří fanoušci navrhovali, že ústřední melodii k filmu o Bondovi by mohla nazpívat jeho manželka Dua Lipa.
Server Deadline píše, že finální kamerové zkoušky navrhli tvůrci nového Bonda hned čtyřem adeptům. „Tři ze čtyř, u nichž se očekává, že se zkoušek zúčastní, jsou Jack Lowden, Callum Turner a Josh O’Connor,“ píše se zde.
Brit O’Connor je známý především díky roli prince Charlese v seriálu Koruna. Zajímavosti je, že si ve filmu Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery z loňského roku zahrál po boku Daniela Craiga.
Ten se v roli Jamese Bonda naposledy objevil v roce 2021 ve filmu Není čas zemřít. Od té doby spekulace, kdo jej v roli nahradí, víceméně neutichají. Jisté je zatím pouze to, že režie v pořadí 26. příběhu o Jamesi Bondovi se chopí osvědčený Denis Villeneuve.