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Kdo bude nový Bond? Herci z nejužšího výběru už mají za sebou finální casting

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  11:05aktualizováno  11:05
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Kdo bude nový James Bond? Zleva Callum Turner, Josh O’Connor a Jack Lowden.

Kdo bude nový James Bond? Zleva Callum Turner, Josh O’Connor a Jack Lowden. | foto: koláž iDNES David Votruba

Callum Turner v Torontu (7. září 2025)
Jack Lowden jako pan Darcy
Josh O’Connor v Londýně na premiéře filmu Den odhalení (4. června 2026)
Callum Turner v seriálu Vládcové vzduchu
13 fotografií
Již velice brzy bude filmový svět znát jméno nového představitele Jamese Bonda. Podle zpráv zahraničních serverů se koncem minulého týdne uskutečnily finální kamerové zkoušky na tuto ostře sledovanou roli.

Kdo tedy populární a léty prověřenou úlohu agenta 007 po Danielu Craigovi převezme? Web BBC minulý týden psal, že ve finální trojici (nebo pětici, údaje se rozcházejí) jsou herci Callum Turner, Jack Lowden a Josh O’Connor.

„Finalisté absolvují konkurz, který se skládá ze tří částí – kaskadérských kousků, vystupování před kamerou a dialogu,“ uvedl server.

Vedle výše zmíněné trojice se ještě spekulovalo britských hercích Aaronu Taylor-Johnsonovi a Jamesi Nortonovi či Irovi Paulu Mescalovi.

Magazín Variety naznačil, že Brit Jack Lowden, hvězda seriálu Slow Horses, by nyní mohl mít mírný náskok. O Callumovi Turnerovi, britské hvězdě seriálu Masters of the Air, se naopak spekulovalo začátkem tohoto roku, kdy někteří fanoušci navrhovali, že ústřední melodii k filmu o Bondovi by mohla nazpívat jeho manželka Dua Lipa.

Server Deadline píše, že finální kamerové zkoušky navrhli tvůrci nového Bonda hned čtyřem adeptům. „Tři ze čtyř, u nichž se očekává, že se zkoušek zúčastní, jsou Jack Lowden, Callum Turner a Josh O’Connor,“ píše se zde.

Kdo bude nový James Bond? Zleva Callum Turner, Josh O’Connor a Jack Lowden.
Callum Turner v Torontu (7. září 2025)
Jack Lowden jako pan Darcy
Josh O’Connor v Londýně na premiéře filmu Den odhalení (4. června 2026)
13 fotografií

Brit O’Connor je známý především díky roli prince Charlese v seriálu Koruna. Zajímavosti je, že si ve filmu Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery z loňského roku zahrál po boku Daniela Craiga.

Ten se v roli Jamese Bonda naposledy objevil v roce 2021 ve filmu Není čas zemřít. Od té doby spekulace, kdo jej v roli nahradí, víceméně neutichají. Jisté je zatím pouze to, že režie v pořadí 26. příběhu o Jamesi Bondovi se chopí osvědčený Denis Villeneuve.

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