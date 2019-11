James Bond nemá hluboko do kapsy. Není čas zemřít je vůbec nejdražším dílem série

Náklady na Jamese Bonda (Upozornění: Je nutné brát v potaz, že se během let měnila inflace. Poslední jmenovaný Dr. No by například na dnešní peníze stál 8,5 milionů dolarů. Dech života z roku 1987 by pak na dnešní peníze stál 90 milionů dolarů.)



Není čas zemřít (2020) - 250 milionů dolarů

Spectre (2015) - 245 milionů dolarů

Quantum of Solace (2008) - 230 milionů dolarů

Skyfall (2012) - 200 milionů dolarů

Dnes neumírej (2002) - 142 milionů dolarů

Jeden svět nestačí (1999) - 135 milionů dolarů

Zítřek nikdy neumírá (1997) - 110 milionů dolarů

Casino Royale (2006) - 102 milionů dolarů

Zlaté oko (1995) - 60 milionů dolarů

Povolení zabíjet (1989) - 42 milionů dolarů

Dech života (1987) - 40 milionů dolarů

Nikdy neříkej nikdy (1983) - 36 milionů dolarů

Moonraker (1979) - 31 milionů dolarů

Vyhlídka na vraždu (1985) - 30 milionů dolarů

Jen pro tvé oči (1981) - 28 milionů dolarů

Chobotnička (1983) - 27,5 milionů dolarů

Agent, který mě miloval (1977) - 14 milionů dolarů

Žiješ jen dvakrát (1967) - 9,5 milionů dolarů

Thunderball (1965) - 9 milionů dolarů

V tajné službě Jejího veličenstva (1969) - 8 milionů dolarů

Diamanty jsou věčné (1971) - 7,2 milionů dolarů

Muž se zlatou zbraní (1974) - 7 milionů dolarů

Žít a nechat zemřít (1973) - 7 milionů dolarů

Goldfinger (1964) - 3 miliony dolarů

Srdečné pozdravy z Ruska (1963) - 2 miliony dolarů

Dr. No (1962) - 1 milion dolarů