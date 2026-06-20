Zemřel James Burrows, režisér seriálu Přátelé a dalších legendárních sitcomů

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  11:37aktualizováno  11:37
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Ve věku 85 let zemřel americký režisér James Burrows, který se podílel na řadě legendárních sitcomů. Během své kariéry režíroval více než tisíc epizod, mimo jiné seriálů Přátelé, Will a Grace nebo Taxi. O jeho úmrtí informovala rodina. „Pokojně zemřel obklopen svou rodinou,“ sdělili příbuzní pro časopis People.
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Přesnou příčinu úmrtí známého režiséra rodina neuvedla. V prohlášení konstatovala, že na něj nebude vzpomínat jen jako na mimořádně úspěšného televizního tvůrce, ale také jako na laskavého a velkorysého člověka, který pomáhal ostatním růst.

„Burrows chápal, že skvělá komedie nikdy není jen o smíchu. Je o lidskosti, propojení a pravdě. Právě toto porozumění se stalo základem kariéry, která navždy změnila televizi,“ zaznělo od příbuzných.

Burrows patřil k nejvýraznějším režisérům amerických sitcomů. Většinu kariéry strávil za kamerou a diváci jeho jméno znali spíše z titulků. Režisér svou televizní kariéru zahájil v roce 1974, když mu bylo 35 let. Výrazně se pak zapsal do historie seriálu Will a Grace, u kterého režíroval všech 246 epizod. Stál ale také u seriálů jako Přátelé, Frasier, Dva a půl chlapa nebo Teorie velkého třesku. U některých z nich měl na svědomí tvorbu pilotních dílů.

„Když režíruji televizní pořad, snažím se dosáhnout ideálního bodu, kde se setká nejlepší scénář s nejlepším hereckým výkonem a nejlepší chemií mezi herci,“ napsal Burrows ve svých pamětech z roku 2022.

James Edward Burrows se narodil 30. prosince 1940 v Los Angeles. Vyrůstal v New Yorku a k divadlu i televizi měl blízko už od dětství. Jeho otcem byl scénárista a režisér Abe Burrows. Za svou kariéru získal Burrows řadu ocenění včetně několika cen Emmy.

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