James Cameron nechal Terminátora jiným. Ani jednou nepřišel na natáčení

James Cameron, režisér prvních dvou Terminátorů, u nového snímku s podtitulem Temný osud sloužil pouze jako producent. Značku ale plně svěřil do rukou režiséra Tima Millera. Terminátor také představil novou ukázku. Do kin zamíří 31. října.

Šestý film z terminátorova univerza s podtitulem Temný osud znovu spojí Arnolda Schwarzeneggera jako Terminátora T-800 a Lindu Hamiltonovou jako Sáru Connorovou. Nový Terminátorje přímým pokračováním druhého dílu, filmu Terminátor 2: Den zúčtování z roku 1991. To v praxi znamená, že zcela ignoruje zbylé tři filmy (Vzpoura strojů, Salvation a Genisys) a televizní seriál (Příběh Sáry Connorové). Nic z toho se ve světě nového Terminátora nestalo.

Z nové ukázky můžeme vysuzovat, že snímek se zaměří na důsledky zničení firmy Cyberdyne, tvůrců Skynetu, ve druhém dílu. Zajímavá jistě bude i postava Grace (Mackenzie Davisová), mechanicky upravené vražedkyně, která představuje přímou spojnici mezi člověkem a strojem.



Kromě ústřední herecké dvojice se diváci mohou těšit také na výše zmíněnou Mackenzie Davisovou, Natalii Reyesovou, Gabriela Lunu a Diega Boneta.

Marketingový krok na jedničku

Velká část marketingové kampaně nového filmu se točila samozřejmě okolo Jamese Camerona. Režisér původních dvou kultovních dílů se k Temnému osudu připojil jako producent. To dávalo z produkčního hlediska smysl, protože po vyslovení jeho jména jistě zbystřili všichni potenciální investoři. Podle magazínu Deadline šlo primárně o šikovný marketingový tah, protože Cameron se ani jednou neukázal na natáčení.

Abychom mu ale nekřivdili, Cameron se kreativně podílel na scénáři nového snímku a zároveň má plné ruce práce s přípravou druhého dílu snímku Avatar (2009). „Věřím v to, že pokud máte vyspělého a šikovného režiséra, pustíte ho z řetězu,“ sdělil na adresu režiésra snímku Tima Millera Cameron. „Moje role producenta se projevila hlavně v předprodukční fázi, kdy jsme připravovali a učesávali scénář. Když se ale film začal natáčet, bylo to plně v Timových rukách,“ dodal.



Krev na dlažbě

Jak již bylo řečeno, za filmem stojí hollywoodskou optikou stále nováček, americký režisér Tim Miller. Případné krvavé lázně jsou v dobrých rukou, protože Miller stojí za komiksovým Deadpoolem. Ryan Reynolds zde v roli červeně oděného superhrdiny (antihrdiny?) předvedl, že i velmi krvavý film může být úspěšný u diváků i kritiky.

„Myslím, že to, co dělá z Temného osudunástupce Terminátorů 1 a 2, je kromě samotného děje i celý tón filmu. Je brutální, rychlý, intenzivní a přímočarý. Všechny události se odehrávají během 36 hodin. Není to žádný grandiózní a komplexní příběh. Je zaměřený na postavy, je hodině současný a je to zkrátka jízda, která s divákem nejedná v rukavičkách,“ sdělil v rozhovoru Cameron.

Například poslední snímek o Terminátorech, Terminator Genisysz roku 2015, měl rating jen PG-13 (přístupno mládeži od třinácti let), takže z podstaty věci musel některé brutálnější aspekty příběhu krotit.