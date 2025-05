James Foley, režisér úspěšného seriálu Dům z karet (House of Cards), zemřel po vážné nemoci. (8. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Foley jako režisér debutoval filmem Reckless z roku 1984 – dramatu o středoškolském románku mezi rebelujícím fotbalistou a roztleskávačkou.

V následujících letech si budoval kariéru režiséra filmů, televizních pořadů a hudebních videoklipů například pro popovou divu Madonnu. V roce 1986 jí režíroval videoklipy k písním Papa Don’t Preach, Live to Tell či True Blue. Ve stejném roce představil i snímek Tváří v tvář smrti se Seanem Pennem v hlavní roli.

Největší úspěch zaznamenal jako režisér seriálu House of Cards (Dům z karet) v hlavních rolích s Kevinem Spaceym a Robin Wrightovou. Seriál o intrikách v nejvyšších politických kruzích Spojených států si od diváků za svých šest sérií (2013 až 2018) vysloužil ve filmové databázi ČSFD nadprůměrné hodnocení 90 procent.

Na kontě má také úspěšný seriál Miliardy a pokračování zfilmovaného erotického románu Padesát odstínů šedi. Po režisérce prvního dílu z roku 2015 Sam Taylor-Johnson se chopil navazujících Padesáti odstínů temnoty (2017) a Padesáti odstínů svobody (2018).

„Vždycky jsem šel jen za svým nosem, v dobrém i zlém, někdy i v horším. Měl jsem velmi proměnlivou kariéru plnou vzestupů a pádů a vždy jsem reagoval jen na to, co mě v danou chvíli zajímalo,“ uvedl Foley v rozhovoru pro The Hollywood Reporter v roce 2017.

James Foley se narodil 28. prosince 1953 v Brooklynu a vyrůstal na Staten Island. Vystudoval psychologii a v roce 1974 absolvoval Státní univerzitu New York v Buffalu. Rovněž plánoval studovat medicínu, ale po absolvování šestitýdenního kurzu filmové produkce na univerzitě v New Yorku se rozhodl věnovat právě režii.