Za olympijskou kolekci s výrazným pláštěm získal Černý cenu Grand Design

Černý ve své značce Jan Société tvoří současnou pánskou a genderless módu, v níž nezdůrazňuje příslušnost k některému z pohlaví. S takovým přístupem jedenatřicetiletý rodák z Hodonína navrhl podle poroty olympijskou kolekci, která získala mezinárodní uznání.

„Výsledkem byl vizuálně atraktivní unisex komplet v barvách české trikolory v mírně posunuté barevnosti směrem k elegantnějšímu vyznění, jehož základem je výrazný plášť,“ popsala za porotu kurátorka Moravské galerie v Brně Andrea Březinová.

Oceněná kolekce Jana Černého

Vedle absolutního vítězství v Czech Grand Design 2024 se Černý kvůli silnému autorskému rukopisu stal i módním designérem roku. Letos má vytvořit kolekci pro český pavilon pro Expo 2025 v japonské Ósace.

Akademie designu ČR v pondělí uvedla Libuši Jarcovjákovou jako nejviditelnější současnou českou fotografku do Síně slávy českého designu. Porota 72letou fotografku označila za „nespoutanou tvůrkyni“ spojenou s mimořádnou tvůrčí a pedagogickou činností a přínosem.

Nejlepší designéři září v prestižních oceněních

Cenu ministerstva kultury pro Designérku roku 2024 udělil ministr Martin Baxa (ODS) umělecké ředitelce sklárny Rückl Kateřině Handlové za kolekci váz, svítidla a za medaile pro loňský hokejový světový šampionát v Praze a v Ostravě. Porota podle Baxy měla u této ceny, s níž se pojí odměna 70 tisíc korun, „těžkou práci“, neboť se o ni ucházelo osm desítek designérů.

Designérkou šperku za loňský rok porota vyhlásila Magdalenu Šťastníkovou za kolekci, jíž doplnila návrhy módního designéra Tomáše Němce.

V kategorii grafického designu uspěl multižánrový Projekt Identita studia Mowshe. Autoři Filip Blažek a Linda Kudrnovská spolu s dalšími tvůrci zachytili příběh českého grafického designu v obsáhlé publikaci, na výstavě, v televizním cyklu a ve filmu.

Ilustrátorem roku 2024 se stal za návrh intarzií pro bar ze vzácných dřev Michal Bačák. Fotografkou roku je slovenská autorka Lena Knappová, která se pohybuje mezi Prahou a Paříží a pracuje pro světové módní značky.

V kategorii Objev roku, jejímž cílem je upozornit na mladé talenty, cenu získala designérka Natálie Navrátilová. Rodačka ze Znojma, která loni zazářila na přehlídce Designblok, navrhla nerezové příbory a kolekci kancelářských potřeb.

Výrobcem roku se stala česká značka Master & Master, a to za své provedení návrhů designérů různých generací, především nábytku. „Schopnost vyrobit produkt, který je dostupný a zároveň má nepřekonatelné estetické kvality, je v současných provozních podmínkách složité,“ konstatovala novinářka Veronika Pařízková, členka poroty pro produktový design.

Vítězové si odnesli i křišťálový dort

Vítězové převzali v přímém přenosu České televize na programu ČT Art dílo od loňského výrobce roku, a to část křišťálového dortu ze sklárny Moser.

Do finále Cen Czech Grand Design 2024 postoupily v každé kategorii tři návrhy, do 10. března je vystavuje Kunsthalle Praha v projektu Space of Desire (Prostor touhy).

Ceny se udělují od roku 2006 a všechny nominace za loňský rok uvádí web Czech Grand Design. Akademii designu ČR tvoří novináři, kurátoři a historici umění, v čele stojí ředitel pražského Uměleckoprůmyslového musea Radim Vondráček a jeho předchůdkyně Helena Koenigsmarková.