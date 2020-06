Pro estébáckou štěnici Kundera zinscenoval scénku, chtěl se soudruhům zalíbit, říká autor výbušné biografie Novák

Berlín/Praha V Berlíně je horký letní den, ale v téhle ulici ve čtvrti Charlottenburg je příjemně. Můžou za to zelení porostlé fasády, koruny stromů a taky nečekaný klid. Ulicí jen sem tam někdo projede na kole, jinak je tu i v pravé poledne takřka úplné ticho. Spisovatel Jan Novák si tohle místo vybral jako svůj literární azyl a na půl roku se sem přestěhoval společně se ženou Alicí a šestiletým synem Hunterem.

V Berlíně se jim žije dobře, po covidové pauze se konečně obnovil městský cvrkot, kamkoli se dá dojet kole, a nedaleko v Kreuzbergu navíc bydlí další český spisovatel, Jaroslav Rudiš, se kterým už objevili několik míst, kde čepují plzeň.

Teď má Novákovo berlínské útočiště další výhodu: poprask, který vzbudil svou devítisetstránkovou biografií Milana Kundery, tu může sledovat s patřičným odstupem. Práce na Kunderově životopisu mu zabrala čtyři roky a bylo to úplně jiné psaní, než když se vrhl na příběh bratří Mašínů nebo životopis Miloše Formana, který psal společně s režisérem. Tentokrát se Novák vydal cestou neautorizované biografie, pečlivé badatelské práce a studia všech dostupných zdrojů.

Načetl kvanta českých, anglických a francouzských materiálů, mluvil s Kunderovými současníky, přečetl vše, co kdy od Kundery vyšlo. Z monumentální mozaiky, kterou poskládal, nevychází nejslavnější český literát zrovna vítězně – a ostrou kritiku schytává i sám její autor.

LN: V Česku už se vaše kniha zuřivě komentuje a kritizuje. Čtete reakce?

Jak se říkalo u nás v Kolíně: Ať se kočky pudrujou! Nakladatel dokonce zvažuje, že něco z toho vytáhne na obálku dotisku, který se začal tisknout ještě před vydáním knihy. To jsem nezažil.

LN: Než jsme stihli rozhovor vydat, objevila se v tisku poplašná zpráva, že Milan Kundera zemřel. Zaznamenal jste to?

Za tu dobu, co na knize pracuju, Kunderu v médiích pohřbívali už podruhé. Takže doufám, že tu bude nejmíň do stovky.