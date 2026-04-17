„V noci mi napsala manželka Honzy Potměšila, že Honza odešel v kruhu rodiny. Odešel, ale nezmizel. Jeden z nejtalentovanějších a nejlaskavějších lidí mojí generace, které jsem potkal,“ napsal k hercově úmrtí režisér Jan Hřebejk na síti X.
Zavzpomínal na to, jak Potměšil celý život pomáhal. „Moje maminka už ke stáru obtížně chodila, ale styděla se nejdřív používat vozík. Honza nám poradil, kde si vozík vypůjčit, a osobně jí všechno vysvětlil, naučil. Moc jí to pomohlo a usnadnilo poslední roky života,“dodal Hřebejk.
O tom, že měl Potměšil zlaté srdce napsal na Facebooku i herec Gustav Řezníček: „Honza byl výjimečný člověk! Rytíř! Se srdcem na správném místě. Úžasný chlap, vzor lidské pokory, odhodlání, statečnosti, bojovnosti, čistého srdce, víry! Nikdy nezapomenu.“
Vzpomínku sdílela i Potměšilova filmová partnerka z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci Michaela Kuklová. „Jíro můj, leť! Lehce a svobodně... S láskou a obdivem navždy, Tvoje Jasněnka,“ napsala.
Na herce vzpomenul také předseda lidovců Marek Výborný. „Do Boží náruče odešel herec a noblesní člověk, který nesl svůj kříž již zde během života, Jan Potměšil. S Honzou jsme se pravidelně potkávali při bohoslužbě a průvodu na Národní třídu 17. listopadu nebo při Tříkrálové snídani v Senátu, kde se aktivně účastnil přednesem,“ napsal bývalý ministr zemědělství.
Zmínil Povejšilovo ztvárnění Richarda III. nebo moderování moderování adventních koncertů.
Potměšil byl čestným občanem Prahy 1, na jeho úmrtí reagovala rovněž starostka této městské části Terezie Radoměřská. „Znali jsme se ze studijních let, od revoluce. Byl to mučedník převratu. Vyhrabal se ze strašné havárie, která mu vzala zdraví. Přesto se nevzdal a hrál a hrál divadlo pro potěšení lidí. Jeho Růže pro Algernon nebo Richard III. nikdy nezapomenu. Je mi to líto, Honzo, ta poslední opona přišla moc brzy,“ napsala.
Vzpomínku sdílela i předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. „Výborný herec, ale hlavně táta, manžel a moc statečný člověk, kterého jsem si vždycky vážila za to, jak uměl čelit překážkám. Nezlomil ho vážný úraz v mládí a nebál se bojovat ani proti komunistické zvůli. Bude nám všem moc chybět,“ uvedla.