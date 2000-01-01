Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, uvedla jeho manželka Radka Potměšilová. Připomeňte si v galerii jeho slavné role i momentky z jeho života. Na tomto snímku je Jan Potměšil v divadelním nastudování Kytice.
Autor: Divadelní spolek Kašpar
Roman Skamene a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)
Autor: Filmové studio Barrandov
Jan Potměšil v seriálu O zvířatech a lidech (1994)
Autor: © Česká televize
Jan Potměšil v inscenaci FC Rudý lev
Autor: Kašpar
Martin Dejdar, Daniel Landa, Milka Zimková, Markéta Zmožková-Zahradníková, Jiří Langmajer a Jan Potměšil ve filmu Proč? (1987)
Autor: © Bonton
Tomáš Hanák, Miloslav Kopečný, Josef Nedorost a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)
Autor: Youtube
Jan Potměšil a Ester Janečková
Autor: Česká televize
Jiřina Švorcová, Jan Potměšil a Dana Medřická v seriálu Žena za pultem (1977)
Autor: © Miloš Schmiedberger
Jan Potměšil a Lucie Zedníčková v seriálu O zvířatech a lidech (1994)
Autor: © Česká televize
Jan Potměšil a Josef Nedorost ve filmu Bony a klid (1988)
Autor: archiv MF DNES
Jan Potměšil a Anna Šišková ve filmu Eden
Autor: © Česká televize
Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Jan Potměšil míří na poslední rozloučení se Simonou Postlerovou v Divadle na Vinohradech (14. května 2024).
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Česko si připomíná 32 let od sametové revoluce. Na snímku herec Jan Potměšil. (17. listopadu 2021)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Protagonisté filmu Bony a klid 2 z roku 2014, který navázal na úspěšný předlistopadový hit Bony a klid (1987). Pod oběma je podepsán jako režisér Vít Olmer (vlevo), v obou hrají Jan Potměšil a Roman Skamene (vpředu) i Veronika Jeníková, která stojí za nimi. Simona Chytrová a Jakub Prachař se objevili až v druhém dílu.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Jan Potměšil za mikrofonem Rádia Kašpar
Autor: Spolek Kašpar
Ze hry Claudius a Gertruda - Jan Potměšil a Milena Steinmasslová - Divadlo v Celetné Praha
Autor: Michal Hladík
Jan Potměšil v inscenaci FC Rudý lev
Autor: Kašpar
Na demonstraci za demokracii na Letné promluvil i Jan Potměšil. (16. listopadu 2019)
Autor: Michal Šula, MAFRA
Jan Potměšil v divadelním nastudování Kytice
Autor: Divadelní spolek Kašpar
Jakub Špalek a Jan Potměšil v divadelním nastudování Kytice
Autor: Divadelní spolek Kašpar
Jan Potměšil na předávání Cen české filmové kritiky 2017 (27. ledna 2018)
Autor: Česká televize
Bohdan Sláma a Jan Potměšil v divadle Archa po udílení Cen české filmové kritiky 2017 (Praha, 27. ledna 2018)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Magdalena Reifová a Jan Potměšil v divadle Archa po udílení Cen české filmové kritiky 2017 (Praha, 27. ledna 2018)
Autor: MAFRA
Jan Potměšil a Jaromír Hanzlík ve filmu Tajemství Ocelového města (1978)
Autor: Filmové studio Barrandov
Jan Potměšil
Autor: Supraphon
Herci Jan Potměšil a Petr Čtvrtníček se v klipu pro Konto Bariéry a Českou televizi vydávali za policisty.
Autor: iDNES.cz
Herci Petr Čtvrtníček (vpravo) a Jan Potměšil jsou stíhaní kvůli charitativnímu klipu pro Konto bariéry a Českou televizi, ve kterém se vydávali za policisty.
Autor: iDNES.cz
Přenos letošních adventních koncertů uvádí Jan Potměšil (uprostřed) a Ester Janečková.
Autor: Česká televize
Jan Potměšil - Claudius a Gertruda - Jan Potměšil v divadelní hře Claudius a Gertruda v Divadle v Celetné (2007)
Autor: David Port, MF DNES
Herec Jan Potměšil u památníku 17. listopadu 1989 na Národní třídě v Praze. (17. listopad 2011)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Herec Jan Potměšil na mši v Týnském chrámu na Starém Městě v Praze. Jako poděkování za 22 let svobody ji sloužil kardinál Miloslav Vlk. (17. listopad 2011)
Autor: Michal Růžička, MAFRA