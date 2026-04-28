Rodina a veřejnost se v Týnském chrámu rozloučí se zesnulým Janem Potměšilem

Autor:
  11:09
V úterý se veřejnost může na dvou místech v Praze naposledy rozloučit se zesnulým hercem Janem Potměšilem, který odešel 16. dubna ve věku 60 let. V Chrámu Matky Boží před Týnem se bude konat od 15:00 veřejná mše, kondolenci budou mít příležitost zanechat lidé na Staroměstské radnici. Dění před kostelem i samotnou mši můžete živě sledovat na iDNES.cz.

Vedle samotného rozloučení v kostele bude od 12:00 do 18:00 otevřena Brožíkova síň nedaleké Staroměstské radnice, kde návštěvníci najdou kondolenční knihy, projekce fotografií z různých období života herce i z jeho divadelních rolí. Zazní zde také jeho oblíbená hudba.

Rodina žádá lidi při obřadu v chrámu o upuštění od osobních kondolencí.

Jan Potměšil, který byl od svých 23 let po autonehodě upoután na invalidní vozík, měl v posledních třech letech vážné zdravotní problémy.

Syn pedagoga Jaroslava Potměšila se věnoval hraní od dětství. Před kamerou stál poprvé na základní škole, jako budoucí povolání si herectví vybral po televizní inscenaci Hrátky.

Před absolvováním DAMU hostoval v Divadle Na zábradlí a v Divadle na Vinohradech. V 21 letech se stal velkou filmovou hvězdou díky hlavní roli naivního mladíka Martina, který naletí skupině veksláků, aby se následně stal jedním z nich, ve snímku Víta Olmera a Radka Johna Bony a klid.

Pravidelně se objevoval v dětských rolích v televizních inscenacích, seriálech i filmech. Byl také moderátorem adventních koncertů České televize. Angažoval se v otázkách lidských práv, byl tváří řady dobročinných iniciativ a akcí.

V roce 1989 se intenzivně účastnil společenského dění, chodil na demonstrace během Palachova týdne, rozšiřoval manifest Několik vět a v listopadových dnech se zapojil do herecké stávky. Účastnil se také výjezdů mimo hlavní město ve snaze šířit na venkov informace o událostech na Národní třídě. Jedna z těchto cest skončila dopravní nehodou. Po dlouhém léčení a rehabilitaci se Potměšil vrátil ke své profesi herce.

V roce 2014 hrál v pokračování filmu Bony a klid 2, hrál i v několika televizních seriálech, třeba Kancelář Blaník a Život a doba soudce A. K.

Potměšil, který je autorem výroku „Je lepší být na vozíku než s komunisty“, získal od Ústavu pro studium totalitních režimů v roce 2025 Cenu Václava Bendy za statečné občanské postoje v době komunistické totality a aktivní činnost při hájení hodnot svobody, demokracie a lidských práv a za výrazný přínos k návratu svobody a demokracie.

Jan Potměšil
Herec Jan Potměšil v diskusním pořadu Rozstřel. (4. září 2019)
Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)
Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil (25. června 2021).
23 fotografií
