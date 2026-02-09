Pohřeb se státními poctami provází méně formalit než státní pohřeb. Pocty nabízí stát, ale hlavní slovo nad průběhem pohřbu má nakonec nejbližší rodina, v tomto případě Tereza Brodská. Rodina určuje, které pocty při rozloučení považuje za žádoucí a které ne.
Pohřeb se státními poctami je výjimečnou událostí, měl ho na podzim 2019 zpěvák Karel Gott. V prosinci 2023 byl se státními poctami pohřben také bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Jeho poslední rozloučení bylo výjimečné v tom, že se do jeho podoby promítly také tradice této šlechtické rodiny, například účast krumlovské granátnické gardy nebo vystavení knížecí koruny a rodového znaku. Oba pohřby se konaly v katedrále sv. Víta. O poznání skromnější bylo v roce v 2019 poslední rozloučení s herečkou Vlastou Chramostovou v Národním divadle, také se státními poctami.
Co je pohřeb se státními poctami
Pohřeb se státními poctami je stejně jako státní pohřeb protokolární a ceremoniální pocta, která může být prokázána lidem, kteří po sobě zanechali mohutné dílo nebo zastávali čelní funkce ve státě, který reprezentovali. Ale jeho průběh je tvárnější a volnější, pokud jde o jeho formu.
Na pohřbu se státními poctami nechybí státní vlajka a také vojáci. Poprvé se tak stalo při pohřbu bývalého ombudsmana Otakara Motejla v roce 2010. V roce 2016 vláda zamýšlela uspořádat pohřeb se státními poctami gymnastce Věře Čáslavské, o podobném pohřbu se mluvilo už v případě atleta Emila Zátopka v roce 2000. V obou případech to odmítla rodina.
Co je státní pohřeb
Státní pohřeb má podle bývalého hradního ceremoniáře Jindřicha Forejta jasné definice. Je to několik ceremoniálních aktů nejvyšší úrovně – od převezení rakve, samozřejmě za účasti armády, generality, s koňmi a na lafetě, které se převáží na symbolické místo, přes smuteční rozloučení například ve Vladislavském sále, za účasti veřejnosti, která se zesnulému přijde poklonit. Až po detaily, jako že důstojníci nosí na levém předloktí černou pásku.
Většinou se u státního pohřbu jedná o poctu prezidentovi, který byl zároveň nejvyšším velitelem armády. Za posledních 60 let měli v naší zemi státní pohřeb pouze tři lidé – prezident Ludvík Svoboda v roce 1979, prezident Václav Havel v roce 2011 a generál Alois Eliáš. Jeho státní pohřeb proběhl v květnu 2006, 64 let po té, co byl bývalý protektorátní premiér popraven nacisty.
Jana Brejchová zemřela v pátek 6. února, bylo jí 86 let. V posledních letech stáhla z veřejného života kvůli mozkové chorobě. První roli hrála v roce 1953 ve filmu Olověný chléb. Rychle se stala jednou z nejvíce obsazovaných hereček, vyhledávali ji režiséři filmoví a později i divadelní. K jejím nejlepším filmům patří Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba, Zánik samoty Berhof, Hrad z písku či Kráska v nesnázích. Hrála mimo jiné v muzikálech Kdyby tisíc klarinetů a Noc na Karlštejně i v komediích 60. a 70. let, například Zabil jsem Einsteina, pánové... či Hodíme se k sobě, miláčku...?