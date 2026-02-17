Veřejnost se v pražské Lucerně rozloučí se zesnulou Janou Brejchovou

  7:08aktualizováno  7:08
V pražském kině Lucerna se uskuteční poslední rozloučení s herečkou Janou Brejchovou. Kino bude pro veřejnost otevřeno mezi 8:00 a 13:00. Jana Brejchová zemřela v pátek 6. února ve věku 86 let po dlouhé nemoci.
Povídkový film Luk královny Dorotky (1970) vznikl na motivy díla Vladislava...

Povídkový film Luk královny Dorotky (1970) vznikl na motivy díla Vladislava Vančury. | foto: archiv ČT

Jana Brejchová
Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmu Noc na Karlštejně (1973)
Herečka Jana Brejchová ve filmu Skalpel, prosím z roku 1985
Ve snímku Mladý muž a bílá velryba na motivy románu Vladimíra Párala hrála...
Rozloučení s herečkou Janou Brejchovou organizuje v Lucerně pro veřejnost rodina. „Návštěvníci budou mít možnost tiché vzpomínky a zápisu do kondolenční knihy od 8:00 do 13:00,“ uvedla minulý týden Brejchové dcera Tereza Brodská.

Ředitel kina Lucerna Filip Schauer upozornil, že se nebude jednat o obřad. Nepočítá se tedy s umístěním rakve v kině. „Mělo by se jednat o pietní akci pro veřejnost na počest paní Jany Brejchové,“ uvedl Schauer. Pro rozloučení veřejnosti poslouží velký sál kina Lucerna. Další podrobnosti vyplynou z přání rodiny, doplnil.

Janu Brejchovou do svých filmů obsazovali přední režiséři od 60. let. Před kamerou stála ale už ve 13 letech, tedy v roce 1953. Točila s Vojtěchem Jasným, Jiřím Krejčíkem, Evaldem Schormem a mnoha dalšími. Účinkovala ve stovce celovečerních a televizních filmů, za něž získala i řadu cen.

K jejím nejlepším filmům patří Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba, Zánik samoty Berhof či Kráska v nesnázích. Filmoví akademici jí v roce 2010 udělili Českého lva za mimořádný přínos českému filmu.

Točila v Německu, Rakousku a Maďarsku a objevovala se na titulních stránkách zahraničních magazínů.

