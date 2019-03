Jarní knižní tipy. Začtěte se do Odkazu Stiega Larssona nebo Palánova nového románu

PRAHA Dny se pomalu, ale jistě prodlužují a teploty stoupají. To s sebou přináší možnost lenošení a čtení na lavičkách v parku nebo doma na zahradě. Přinášíme proto několik tipů na novou reportážní literaturu, romány, pohádku, fantasy i básnickou sbírku.

Laserový muž

Po Modlitbě za déšť vychází nová absyntovka Laserový muž. Mezi lety 1991 a 1992 neznámý útočník postupně vystřelil na jedenáct nevinných lidí, které spojoval jediný znak - jiná barva pleti. Útočník, kterého se podařilo identifikovat jako Johna Ausonia, si díky volbě zbraně vysloužil přezdívku Laserový muž. Kniha detailně mapuje průběh policejního vyšetřování útoku, rodinné zázemí Johna Ausonia i policko-společenskou atmosféru tehdejšího Švédska. Autorem knihy je švédský spisovatel, novinář a dokumentarista Gellert Tamas. „Gellert Tamas nás ve svém dokumentárním románu Laserový muž zve přímo do duše vraha, který se později stal vzorem také pro Anderse Breivika,” uvádí nakladatelství Absynt, které Laserového muže vydalo v rámci edice Prokletí reportéři. Překladu se ujala Anežka Chrudinová. O dalších absyntovkách jsme psali například ve vánočních tipech.

Odkaz Stiega Larssona

Dalším reportážním příběhem, který je momentálně k dostání na pultech knihkupectví je kniha Jana Stocklassy Odkaz Stiega Larsonna. Ten se proslavil především jako autor známé trilogie Milénium (na niž navázal David Lagercrantz), nebyl však jen spisovatel ale také novinář. Když se deset let po Larssonově smrti otevřel jeho osobní archiv, objevil v něm novinář Jan Stocklassa dvacet kartonových krabic, v nichž uchovával dokumenty, které se vztahovaly k vyšetřování atentátu na někdejšího švédského premiéra Olofa Palmeho, který byl zastřelen u ulicích Stockholmu 28. února 1986. Autor přináší nekompromisní závěr. Překladu se ujala Karolína Kloučková, knihu vydalo nakladatelství Kontrast.

Anna z Avonlea

Nakladatelství Albatros se rozhodlo vydat pokračování světoznámé nesmrtelné klasiky pro děti Anna ze Zeleného domu, jehož autorkou je kanadská spisovatelka Lucy Maud Montgomery. Ve druhém díle Anna dospívá, přesto si zachovává svou fantazii a impulzivnost, poznává mnoho lidí a pouští se do nových dobrodružství. Taktéž přijímá místo učitelky na avolneaské škole. Knihu opět obohatily nezaměnitelné ilustrace Ivony Knechtlové. O prvním díle jsme psali ve vánočních tipech na dárky pro děti.

Zloději dýmu

Titul Zloději dýmu postupně představuje čtyři hrdiny, kteří mají v rukou osud světa: princeznu, zrádce, lovkyni a zloděje. „V Brigantsku se princezna Catherine připravuje na politické manželství bez kapky lásky, které pro ni chystá její krutý a ambiciózní otec. V Calidoru touží zhrzený sluha March po pomstě knížeti, který zradil jeho lid. V Pitorii cestuje lehkomyslný Edyon od města k městu a krade přitom jednu cetku za druhou, jen pro ten závratný pocit. A na pusté Severní planině při lovu démonů utíká třináctiletá Tash o holý život. Každý je jiný, a přesto je něco spojuje,” láká ke koupi nakladatelství CooBoo, které fantasy z pera Sally Green vydalo. Jednotlivé kapitoly nabízí pohled jednoho ze čtyř hrdinů. Tato proměna tak připomíná fantasy Děti krve a kostí od Tomi Aeyemi, které v loňském roce vydalo nakladatelství Host. Mladší či podobně staří čtenáři by mohli ocenit pokračování série Zápisky z Rosewoodu anglické spisovatelky Connie Glynn Princezna v nesnázích. Knihu vydalo nakladatelství Fragment. Více jsme o prvním dílu Princezna v utajení psali zde.

Miss exitus

Po svém úspěšném titulu Raději zešílet v divočině, který získal také ocenění Kniha roku LN, přichází Aleš Palán s novým románem. Tentokrát zavádí čtenáře do prostředí domácího hospice. Příběh představuje Emu, pracovnici hospicu, která se po rozchodu se svým přítelem neplánovaně vydává za umírající paní Neomytkovou a jejím psychicky labilním synem Borisem. Paní Neomytková zná tajemství, které až doposud zůstávalo Emě skryté. Poté, co Boris odejde z domu, se na jeho prahu objevuje policie. „Děj, odehrávající se během jednoho dne, se vyznačuje velkou intenzitou a spádem a zachycuje vedle existenciálních i celospolečenské problémy, jako je dědictví komunismu či privatizace a ,podnikání‘ v devadesátých letech,” uvádí nakladatelství Prostor, které knihu vydalo.

Pačinko

Kniha, která získala svůj název podle hazardní hry pačinko, seznamuje čtenáře se Sundžou, negramotnou dívkou z jihokorejské vesnice. Sundža se zamiluje do bohatého cizince, když však zjistí, že je těhotná a její milenec ženatý, přijímá nabídku od nemocného muže, který míří do Japonska. Její rozhodnutí opustit mocného otce svého syna má však důsledky po celé další generace. Pačinko představuje rodinnou ságu, která provází čtenáře čtyřmi generacemi prostřednictvím politické vřavy japonské kolonizace, válek, hledání nového a lepšího života v Japonsku a rozdělení domova ve dvě země. Román z pera jihokorejsko-americké spisovatelsky Min Jin Lee vydalo nakladatelství Jota. „Strhující příběh korejské rodiny se odehrává na pozadí dramatických událostí, které ve dvacátém století změnily tvář Koreje i Japonska,” láká nakladatelství k jeho koupi. Překladu se ujala Petra Andělová.

Let

Kniha ruského spisovatele Sergeje Lojky seznamuje čtenáře se zkorumpovaným ruským kriminálním vyšetřovatelem Sergejem Aljochinem, který ukradl peníze z mafiánské pokladny a ukryl se na jachtě v Los Angeles. Bez zájmu o politiku či válku na Ukrajině. Když se po třech letech odloučení pokusí setkat s rodinou, dotkne se válka i jeho. Dopravním boeingem, který byl sestřelen nad Donbasem a v jehož útrobách zemřelo 298 lidí, cestovala totiž i jeho rodina. „Aljochin začne nejprve na vlastní pěst a později s pomocí americké novinářky vyšetřovat okolnosti smrti svých nejbližších. Oba si záhy uvědomí, že se vydali na sebevražednou misi: pronásleduje je mafie, tajná ruská policie i sériový vrah,” uvádí nakladatelství Host, které politický thriller založený na skutečných událostech vydalo. Překladu se ujala Markéta Klobasová.

Legenda o jazyku: Nepomucký 1972

Jak již název napovídá, děj románu se odehrává v roce 1972. Do Prahy se ze slovenského městečka Handlová stěhuje rodina Júliuse Dobrotky, který zatoužil podílet se na stavbě pražského metra. Zato jeho devatenáctiletého syna metro či politika neberou, se svými novými spolužáky se zajímá o to, zda se ve zlatém relikviáři, který má být při rekonstrukci Svatovítského chrámu odkryt, skrývá jazyk Jana Nepomuckého. „Dokonce kvůli tomu osloví mladého francouzského antropologa, stážistu v Národním muzeu, a chystají se s ním udělat rozhovor do univerzitního časopisu. Netuší však, že jejich pátrání zpovzdálí sleduje ještě někdo další…” uvádí nakladatelství Host. Legendu o jazyku s podtitulem Nepomucký 1972 sepsal slovenský spisovatel Pavel Rankov. Překladu do češtiny se ujala Petra Darovcová.

Absolutní miláček

Kniha amerického spisovatele Gabriela Tallenta vyvolala mezi čtenáři poměrně silné reakce, někteří dokonce mluví o zboření několika tabu. Příběh se totiž soustředí na 14letou Turtle, která je nucena žít se svým tyranským otcem, který ji trýzní nejen psychicky ale i fyzicky, když ji sexuálně zneužívá. Popisy tyranie střídají popisy scenérie přírody. Překladu se zhostil Martin Pokorný. Knihu vydalo nakladatelství Odeon. To se v poslední době soustředí také na reedici klasiků jako je Tolstoj, Wilde či Maupassant, jejichž titulům propůjčuje jednoduché, ale krásné barevné obálky, které spolu navzájem ladí.

Vše o lásce

Na své si přišla i česká básnická scéna. Čerstvou novinkou je sbírka Tomáše Čady Vše o lásce, která zaujme již na první pohled minimalistickou obálkou. Dokonce tak minimalistickou, že název sbírky a jméno autora nalezne čtenář pouze na hřbetu a zadní stránce útlého titulu. Práce na básnické sbírce zabraly podle autora celých šest let. Vše o lásce vyšlo pod hlavičkou nakladatelství JT´s, které se specializuje na tvorbu českých současných básníků. Fanoušky moderní poezie také možná potěší překlad dlouho očekávané druhé sbírky indicko-kanadské básnířky Rupi Kaur Květy slunce. Tu vydalo nakladatelství Edice Knihy Omega. Další tip na českou poezii jsme uveřejnili v podzimních knižních tipech.