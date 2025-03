Zemřel spoluzakladatel Činoherního klubu Jaroslav Vostrý. Bylo mu 94 let

11:30 , aktualizováno 11:30

Ve věku 94 let zemřel v úterý ráno divadelník Jaroslav Vostrý. ČTK to sdělila jeho rodina. Uznávaný dramaturg, režisér, dramatik, publicista, divadelní kritik, teoretik a pedagog stál v polovině 60. let u vzniku Činoherního klubu v Praze.