Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

  10:11
Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla Studio Ypsilon si zahrála i v úspěšné Troškově trilogii Slunce, seno...
Jiří Lábus a Jaroslava Kretschmerová ve filmu Slunce, seno, jahody (1983)

Jiří Lábus a Jaroslava Kretschmerová ve filmu Slunce, seno, jahody (1983) | foto: © Filmové studio Barrandov

Jaroslava Kretschmerová (Praha, 1. prosince 2021)
Jaroslava Kretschmerová
Jiří Zahajský, Jaroslava Kretschmerová, Jaroslav Weigel a Marek Brodský ve...
Jiří Krejčík a Jaroslava Kretschmerová v pořadu ABECEDA (1986)
Ve zmíněné Troškově trilogii Slunce, seno..., která zaujala na přelomu 80. a 90. let, si Jaroslava Kretschmerová zahrála sekretářku JZD Evu Pilátovou, jíž se neřeklo jinak než Evík.

Herečka však má za sebou i role v kritikou dobře přijímaných filmech. Zahrála si v Postřižinách, Kalamitě i snímku Dobří holubi se vracejí. V oblíbené pohádce S čerty nejsou žerty si zahrála Dorotu Máchalovou, v Lipského komedii Tajemství hradu v Karpatech pak snoubenku Déziho v podání Jana Hartla. Za výkon ve Švankmajerově Otesánkovi byla v roce 2001 dokonce nominována na ocenění Český lev.

Věnuje se i dabingu, svůj hlas propůjčuje například Barbře Streisandové či Selmě ze seriálu Simpsonovi.

Pražská rodačka Kretschmerová pochází z rodiny muzikantů, její babička působila v Národním divadle, matka byla operní pěvkyní a otec byl členem Hudebního divadla v Karlíně.

V jakém filmu máte Jaroslavu Kretschmerovou nejraději?

celkem hlasů: 203

Vystudovala DAMU a poté se stala v roce 1978 členkou Studia Ypsilon, kde působí dodnes. Od té doby hrála ve většině inscenací tohoto osobitého hereckého souboru, dále hostovala v Divadle Na zábradlí či v Divadle Kalich.

Objevila se i ve zmíněném karlínském Hudebním divadle, kde se v muzikálu Slunce, seno, jahody vrátila k Troškovu původnímu námětu. Místo Evíka si zde ale tentokrát střihla roli drbny Kelišové.

