GLOSA: Jazz Goes To Town nabídl všehochuť progresivní hudby

Jubilejní 25. ročník festivalu Jazz jde městem / Jazz Goes To Town minulý týden potvrdil pověst vybrané dramaturgie pro fajnšmekry.

Na rozdíl od let, kdy na týž festival za minulého vedení jezdily do Hradce Králové velké jazzové hvězdy, se současná mladá dramaturgie orientuje spíše na aktuální trendy, fúze, neokoukané osobnosti a jména, která rezonují v „jazzovém undergroundu“. Je to zcela jiný přístup než ten předchozí, avšak neméně chvályhodný. Taková podoba jazzového festivalu u nás vlastně nemá momentálně konkurenci, dává smysl ji srovnávat spíš s přehlídkami experimentální hudby typu Alternativa anebo s částí programové nabídky progresivních klubů jako je pražský Jazz Dock.

Název festivalu byl tentokrát naplněn hned dvakrát. „Jazz šel městem“– doslova – při stěhování vizuálu kultovního hradeckého popartového výtvarníka Milana Langera. Ten zemřel v roce 2017, ale dodnes na hradecké umělecké scéně působí řada jeho žáků, kteří v hradecké Galerii moderního umění provedli langerovskou multimediální performanci věnovanou vynálezci saxofonu. Na ni navázala další „jazzová procházka městem“, tentokrát ve společnosti mezinárodní dechově-perkusistické kapely The Zebra Street Band.

Festival nabídl od úterka do soboty řadu pozoruhodných vystoupení různých sestav, od sólových recitálů po mnohahlavé soubory. K těm nejlepším patřila například česká premiéra amerického tria Digital Primitives, jehož leader Cooper-Moore ovládal několik nástrojů afroamerického původu včetně diddley bow (vlastně prkno s nataženou jednou strunou) a bezpražcového banja. Ve výsostně rytmické hudbě se krásně proplétaly motivy africké hudby s americkými kořennými žánry v čele s blues, ale i freejazzové principy – podobně jako třeba ve slavné skupině The Art Ensemble Of Chicago (ta mimochodem hrála na vůbec prvním ročníku tohoto festivalu v roce 1995).

Velkou ozdobou programu byla i další česká premiéra, koncert mladého britského saxofonisty Binkera Goldingse a jeho nového kvarteta. Kapely úžasného tahu, skvěle propracované dynamiky a dobře vymyšlených hudebních témat, která dokázala – zcela bez podbízení – zaujmout vysloveně „na první dobrou“ svou písničkovou chytlavostí.

To, že jednou ze zásadních jazzových velmocí je Polsko, potvrdil Wojtek Mazolewski Quintet (jehož členem je i slovenský, v Praze žijící trumpetista Oskar Török). Kapela s až rockovým nápřahem, groovy potenciálu taneční hudby a brilantních a přitom nepředvádivých hráčských výkonů navíc koncert pojala jako nevtíravou, ale dokonale energickou show. Rozhodně by se neztratila ani na rockovém festivalu.