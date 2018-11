JazzFestBrno ohlásil nabitý program. Přijede Marsalis i jazzrockové hvězdy

Mezinárodní jazzový festival JazzFestBrno na včerejší tiskové konferenci zveřejnil první jména z programu 18. ročníku, který se uskuteční od 13. března do 30. dubna příštího roku.

„Těší nás, že se v programu opět prolnou několikanásobní držitelé Grammy a jazzové legendy koncertující stále ve skvělé formě s mladou progresivní scénou. Věříme, že si na festival jako obvykle najdou cestu fanoušci z celé republiky i ze zahraničí. Vždyť například Branford Marsalis se svým proslulým kvartetem hrál v Česku naposledy před více než patnácti lety,“ řekl umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Právě fenomenální saxofonista Branford Marsalis obstará zahajovací koncert festivalu 13. března v Sono Centru. Nejstarší syn klavíristy Ellise a bratr stejně slavných muzikantů Wyntona, Delfeaya a Jasona založil vlastní kvarteto už v polovině 80. let, které je jeho primární tvůrčí platformou . i přes saxofonistovy četné další projekty, sahající od modernistických experimentů po doteky klasické hudby. Kvarteto vyniká neobvykle konzistentním obsazením, za více než tři desítky let historie kapely v ní došlo jen ke třem personálním změnám.

Bubeník Billy Cobham, který zahraje 20. března v Sono Centru, stál coby spoluhráč Milese Davise a zakládající člen Mahavishnu Orchestra u zrodu jazzrocku. V letošním roce slaví 75. narozeniny a vrací se ke svému úspěšnému sólovému albu Crosswinds z roku 1974, s jehož inovovaným repertoárem se přijede vůbec poprvé představit i návstěvníkům brněnského jazzového festivalu.

Sál Sono Centra bude hostit i další oznámený festivalový večer 5. dubna, kdy zde odehraje britská kapela GoGo Penguin. Svými melodickými linkami a sofistikovanou harmonií připomínají typické klavírní trio vycházející z jazzu a klasiky, rytmy však čerpají spíše z elektronické hudby. Právě tímto setkáním protikladů si kapela vysloužila nálepku post-jazzová.

John McLaughlin

John McLaughlin, jehož brněnská premiéra čeká 14. dubna v Janáčkově divadle, se stal jedním z nejvlivnějších průkopníků jazzrockové fúze. Do povědomí hudebního světa se poprvé výrazně vtiskl na přelomu 60. a 70. let nejdříve jako člen kapely Milese Davise, se kterou nahrál průlomová alba In a Silent Way, Bitches Brew a A Tribute to Jack Johnson a krátce na to jako vůdčí osobnost již zmíněné kapely Mahavishnu Orchestra. V roce 1975 založil soubor Shakti spojující akustický jazz a indickou hudbu. Aktuální projekt The 4th Dimension silně navazuje na McLaughlinovy předchozí experimenty z dob Mahavishnu Orchestra či z 90. let a kapely Heart of Things, typické propojením elektrické kytary, kláves a fenomenální rytmiky.

Závěrečný koncert JazzFestu Brno 2019 bude patřit hlasu charismatické Američanky Dianne Reevesové. Držitelka pěti cen Grammy zazpívá 30. dubna v Janáčkově divadle. „Posluchači i kritika Dianne Reeves milují, umí totiž v posluchačsky velmi přístupném balení nabídnout nefalšovanou uměleckou kvalitu,“ uvedl Vilém Spilka.

Vstupenky v cenách od 290 korun jsou v prodeji na webu festivalu, v prodejní síti Ticketmaster a v běžných kamenných předprodejích. „Stejně jako v minulých letech nabízíme u vybraných koncertů VIP vstupenky pro ty nejnáročnější fanoušky. Majitelé těchto vstupenek mají zajištěna nejlepší místa v sále a mohou si večer prodloužit při společenském setkání, na něž často zavítají i samotní umělci,“ říká výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo.

Tentokrát tuto možnost mohou zájemci využít na koncertech Dianne Reeves a Johna McLaughlina v Janáčkově divadle. Kompletní program 18. ročníku pořadatelé zveřejní v lednu.