Hvězdy jazzrocku i progresivní trumpetisté, to bude JazzFestBrno

PROGRAM JAZZFESTBRNO 2019 13. 3., Sono Centrum Kasia Pietrzko Trio (PL) Branford Marsalis Quartet (US) 16. 3., CED – Divadlo Husa na provázku Štěpánka Balcarová Sextet & Małgorzata Hutek (CZ, PL) Theo Croker "Star Nation People"(US) 17. 3., CED – Divadlo Husa na provázku Peter Evans solo (US) Pavel Zlámal & Divergent Connections Orchestra (CZ, SK) 20. 3., Sono Centrum Ondřej Štveráček Space Project feat. Gene Jackson (CZ, SK, US) Billy Cobham´Croswinds Project (US) 24. 3., Alterna The Abs (CZ) Peter Korman Quintet (SK, CZ) 31. 3., CED – Divadlo Husa na provázku Purple is the Color (AT, CZ) Julian Lage Trio (US, PE) 5. 4., Sono Centrum GoGo Penguin (UK) 8. 4., CED – Divadlo Husa na provázku Michal Nejtek Trio feat. Jiří Šimek (CZ) Jaromír Honzák Quintet (CZ) 9. 4., CED – Divadlo Husa na provázku Sisa Michalidesová: Chloe (SK, PL, HU, CZ) Melanie Scholtz and Brian Charette: Homeland (ZA, US) 14. 4., Janáčkovo divadlo John McLaughlin & The 4th Dimension (UK, CM, IN) 23. 4., Sono Centrum Stanley Clarke Band (US, GE, DE) 25. 4., Divadlo na Orlí Koncert KJI JAMU (CZ, SK) 26. 4., Sono Centrum Contraband Jazz Orchestra po 30 letech (CZ) Luboš Andršt Blues Band & Peter Lipa (CZ, SK) 28. 4., CED – Divadlo Husa na provázku NOCZ & choir (CZ, NO) Avishai Cohen Quartet (IL) 30. 4., Janáčkovo divadlo Dianne Reeves (US, BR)