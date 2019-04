Je možné upálit Eda Sheerana? První epizoda Hry o trůny přinesla víc než jen souboj pohledů

ZÁPADOZEMÍ Jak se lítá na drakovi? Dá se do fantasy opusu vnést trochu té westernové poetiky? První epizoda nové série Hry o trůny se nesla ve znamení zasévání pochybností do srdcí oblíbených postav. Článek obsahuje vyzrazení děje celé první epizody osmé série Hry o trůny.

Zastřel svého nejlepšího kamaráda

Bronn (Jerome Flynn) dostane od Cerseina nejvěrnějšího pobočníka Qyburna (Anton Lesser) kuši a k ní prostý příkaz - zabij Jamieho (Nikolaj Coster-Waldau) a Tyriona (Peter Dinklage). Odměnou mu bude královnina přízeň a truhly zlata, které, jak Qyburn nezapomene zmínit, na něj již čekají na voze venku.

Žoldák (a později šlechtic) Bronn má k Tyrionovi i Jamiemu blízký vztah. Tyrionovi pomáhal vyhrát soud soubojem v Orlím hnízdě (Eyrie) v první sérii. Pak se z nich stali alkoholoví kumpáni, kde Tyrion je mozkem a Bronn svaly. Později se Bronn chopí výuky Jamie Lannistera poté, co jeden z nejlepších šermířů Západozemí přijde o ruku. Právě až hmatatelná „parťácká“ chemie těchto dvou, kdy po sobě navzájem stříleli vtipy a poznámky, byla pro mnohé jednou z nejlepších součástí seriálu a Bronn miláčkem diváků.

To, že nyní Bronn stane proti svým kamarádům, znamená možný velký obrat v seriálu. Ale co my vlastně můžeme tušit? Hra o trůny umí překvapovat a třeba má nakonec tento cynický šermíř v rukávu nějaké své vlastní triky.

Air Rhaegal

Jaká je nejlepší letecká přepravní společnost? Pochopitelně ta dračí. To ocení Jon Sníh (Kit Harington), tedy pardon, Aegon Targaryen, když se poprvé vznese do oblak na šupinaté mase. „Do konce života jsi mi znechutila koně,“ prohlásí k Daenerys (Emilia Clarkeová) po vyhlídkovém letu. Jejich následné milenecké poznávání jeden druhého draci snáší dost nelibě. „Ublížíš naší mámě a zemřeš,“ jakoby říkal svým pohledem Rhaegal. Kouzelný moment. Dračí děti už mají kompletní rodinku. Zvířata to navíc nejsou hloupá a možná jsou tak poslušná proto, že cítí Jonovu krev rodu Targaryen.

Upalte Sheerana

V sedmé sérii se hned v první epizodě mihl v roli lannisterského vojáka populární zpěvák Ed Sheeran. Jeho postavu s prostým jménem Ed do seriálu údajně tvůrci propašovali jako dárek herečce Maisie Williamsové, představitelce Arye Stark. Ta je totiž zpěvákovou velkou fanynkou. Sheeranův epizodní výstup ale fanoušky seriálu spíše rozhořčil, takže mnoho z nich litovalo, že Ed nesešel nějakou brutální smrtí tak, jak to umí jen Hra o trůny. Nuže...

Hned první díl osmé série toto kruté přání fanouškům splnil alespoň částečně. Ve scéně, kde si Bronn užívá v nevěstinci s třemi prostitutkami naráz, se dívky baví o různých osudech lannisterských vojáků. Zmiňují jistého „Edíka“, kterého plameny v obličeji popálily natolik, že přišel i o oční víčka. Náhoda? Možná. Spíše jde ale o chytrou narážku na osud jedné nenáviděné epizodní postavy. Je pravda, že Hra o trůny odmění ty diváky, kteří dávají celou dobu pozor.

Lord Tarly přestal věřit

Daenerys prozradila Samwellovi Tarlymu (John Bradley), že nechala upálit jeho otce Randylla i bratra Dickona, protože odmítli pokleknout a uznat ji jako královnu. To se Samem, ačkoliv neměl se svou rodinou nejlepší vztahy (otec ho považoval za nenapravitelného slabocha), řádně zamává. Dřív z něj bylo cítit odhodlání Daenerys pomoct, ale nyní jeho duší zmítá vztek, který neumí zkrotit ani před Jonem Sněhem. Bude rozhodně zajímavé dále sledovat, co nový lord Tarly dál podnikne.

Pohledy jako od Sergia Leoneho

„Ahoj, já jsem Jamie Lannister. Možná si mě nepamatuješ, ale vystrčil jsem tě z věže a udělal z tebe mrzáka,“ mohl dost dobře říct Jamie Branovi (Isaac Hempstead-Wright), kdyby první epizoda osmé série byla ještě o něco delší. Od prvního dílu, kdy Jamie Brana zmrzačil, se neviděli.

Branovi je díky jeho novým schopnostem jasné, že ho z věže shodil právě Jamie. Musel to ve svých vizích vidět. Králokatův zmatený výraz pak vydá za víc než tisíc slov. Právě střetnutí pohledů těchto dvou jasně hovoří o tom, kdo má tentokrát návrch. Uběhlo sedm sérií a karta se obrátila. První díl opravdu nemohl skončit lépe.