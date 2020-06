‚Je to problém bílých lidí.‘ Banksy v nové malbě vyjadřuje sympatie s demonstranty

BRISTOL Banksyho nová malba zobrazuje americkou vlajku zapálenou plamenem pamětní svíčky. Umělec obraz okomentoval, ale vzápětí komentář smazal. V jeho domovském Bristolu se odehrávají demonstrace za podporu hnutí Black Lives Matter.

„Nejdřív jsem si myslel, že zmlknu a budu poslouchat černé lidi, jak o tom problému mluví. Proč bych to ale dělal? Není to jejich problém. Je to můj problém,“ napsal tajemný Banksy na svůj Instagram, na kterém ho sledují více než 9 milionů lidí.



„Náš systém kašle na lidi jiné barvy pleti. Náš bílý systém. Je to jako prasklé potrubí zaplavující byt sousedů pod námi. Ten špatný systém dělá z jejich života peklo a není na nich, aby ho opravili. Opravit ho ani nemohou, protože je nikdo do toho bytu nad nimi nepustí. Je to problém bílých lidí. Pokud ti ten problém neopraví, někdo ze spodního bytu vyrazí jejich dveře, dodal v příspěvku. Text ale po nějaké době vymazal a zůstala jen všeříkající fotka.



Na umělcům příspěvek odpověděl například hollywoodský herec Mark Ruffalo (Avengers, Podfukáři). „Jasně, je to náš problém. My jsme ti, kteří mají privilegia a moc. Je čas na těžký rozhovor,“ napsal.

Banksyho identita je dodnes zahalená tajemstvím. Spekulovalo se, že by jím mohl být Robert Del Naja, zpěvák skupiny Massive Attack. Ten to ale popřel. Dalším podezřelým je umělec Robin Gunningham, to ale některé důkazy přímo popírají. I kvůli těmto dohadům je asi lepší záhadu zachovat. Právě neznámá identita je jedním z důvodů, proč se umělcova díla v dražbách prodávají za statisíce dolarů. V jednom se ale všechny teorie shodují - Banksyho domovským městem je britský Bristol.

Právě v Bristolu se odehrávají masivní demonstrace na podporu hnutí Black Lives Matter (Na životech černých záleží). V neděli skupina demonstrantů strhla bronzovou sochu obchodníka s otroky Edwarda Colstona, aby ji hned vzápětí za velkého jásotu shodila z mostu do řeky.