‚Je to slizký hajzl.‘ Celebrity odchod kontroverzního moderátora Pierse Morgana oslavují

LONDÝN Populární britský moderátor Piers Morgan končí se svým pořadem Dobré ráno, Británie (Good Morning Britain) poté, co označil vévodkyni Meghan za lhářku. Morgan je již dlouho osobností s kontroverzními výroky. Reakce celebrit na sociálních sítích s jeho koncem většinou souhlasí.

„Piers Morgan nakonec zrušil sám sebe! Kultura rušení!“ napsal na svůj Twitter herec George Takei, představitel poručíka Sulu ze ságy Star Trek. Naráží na to, že Morgan je známým odpůrcem a kritikem takzvané kultury rušení (cancel culture), kdy jsou díla odstraňována na základě jejich obsahu nebo postoje jejich autorů.

Populární seriálová herečka Katy Stollová má jasno o vítězích i poražených:„I kdyby jedinou dohrou rozhovoru Oprah s Harry a Meghan bylo to, že odstoupí Piers Morgan, i tak by to byla výhra na celé čáře.“



„V pekle je speciální místo pro ty, kteří s pravdou manipulují tak zkušeně, že si po hovoru s nimi přijdete totálně vyšinutí. Je to zcela slizké. Piers je slizký hajzl. Bože, jak já ho nenávidím,“ postěžovala si britská spisovatelka a youtuberka Dodie Clarková.



Na všechny celebrity se ale stojí proti Morganovi. Například Sharon Osbourneová, manželka rockera Ozzyho Osbournea, moderátora podporuje. „Jsem s tebou. Stojím při tobě. Lidé zapomínají na to, že tě platí od toho, abys říkal svůj názor. Navíc je to naprostá pravda,“ napsala.

Americká televize CBS v noci na pondělí odvysílala jednu z největších televizních událostí tohoto roku - rozhovor moderátorky Oprah Winfreyové s Harrym a Meghan. Pár prohlásil například to, že se královská rodina obávala možné tmavé barvy pleti jejich syna Archieho. Meghan údajně kvůli tlaku zvažovala i sebevraždu.



„Za kým jsi šla? Co ti řekli? Je mi líto, ale nevěřím ani slovu z toho, co řekla. Nevěřil bych jí, kdyby předpovídala počasí,“ okomentoval rozhovor ve svém pořadu Good Morning Britain Piers Morgan. Na svém Twitteru pak ještě Meghan nazval „princeznou Pinokio“. Přirovnal ji tak ke slavné pohádkové loutce, které se při každém zalhaní prodlužuje dřevěný nos.

Po následném televizním střetu s kolegou Alexem Beresfordem se Morgan rozhodl, že s Good Morning Britain skončí úplně. „ITV toto rozhodnutí přijala a nemá k tomu co dodat,“ komentuje televize moderátorovo rozhodnutí. Na Piersovy výroky o Meghan údajně úřadu Ofcom přišlo ohromných 41 tisíc stížností od diváků.