Jedna z nejočekávanějších výstav roku je za rohem. Národní galerie nabídne přes 110 Rembrandtových děl

PRAHA Výstava Rembrandt: Portrét člověka měla původně proběhnout na jaře, ale kvůli koronaviru se přesunula až na konec září. Jde o rozsahem unikátní projekt, který nizozemského malíře představí v plné šíři. Výstava se v paláci Kinských otevře 25. září a potrvá až do 31. ledna.

Holandský malíř Rembrandt Harmenszoon van Rijn je označován za malíře lidské duše. Vyznačoval se talentem zachytit nitro portrétovaných. Jedním z příkladů je i Učenec ve studovně, jediná Rembrandtova malba na území České republiky, ale zároveň i dílo, kolem kterého je celá výstava postavená.

To ale samozřejmě není vše. Výstava zahrnuje celkem 115 exponátů, z toho 50 maleb a 58 grafických listů a 7 kreseb. Rembrandtovo dílo je zastoupeno 10 malbami a více než 50 pracemi na papíře. Zápůjčky pocházejí z galerií, jako je například Metropolitní muzeum v New Yorku, Národní galerie v Londýně, madridské Prado nebo Rijksmuseum v Amsterdamu.



Rembrandtova výstava je, co se týče rozsahu, u nás dosud neviděnou. „Výstava obsahuje mnoho mezinárodních zápůjček, nikdy nebylo možné u nás vidět tolik Rembrandtových děl pohromadě, a určitě to v budoucnu zase dlouho možné nebude. Nejen s ohledem na současnou situaci je to téměř zázrak. Díky novému termínu se dokonce podařilo exkluzivně zajistit díla ze světových sbírek, která původně nebylo možné získat,“ prozrazuje kurátorka výstavy Lucie Němečková.

Grafice a kresbě se Rembrandt věnoval stejně intenzivně jako malbě. Ve své době byl ale znám spíše jako grafik, protože ačkoliv on sám rodné Holandsko nikdy neopustil, jeho grafické listy cestovaly po celém světě. Byly přeci jen mnohem skladnější než malířská plátna.

„Rembrandtovu uměleckou osobnost plně poznáme pouze tehdy, studujeme-li všechny tři oblasti jeho tvorby, malbu, kresbu a grafiku, teprve dohromady vytvářejí plný pohled na šíři, osobitost a úchvatnou energii jeho výtvarného projevu. Proto také ve výstavě nejsou kresby ani grafiky odděleny, ale organicky vkomponovány mezi umělcova plátna,“ vysvětluje Blanka Kubíková, kurátorka Sbírky grafiky a kresby NGP