‚Jeho nejnáročnější mise.‘ Bondovka Není čas zemřít se představuje v posledním akcí nabité ukázce

LOS ANGELES Jen několik měsíců zbývá do premiéry nové bondovky s řadovým číslem 25. Snímek Není čas zemřít (No Time to Die) zveřejnil poslední ukázku, kterou se snaží diváky nalákat. Agent 007 dorazí do českých kin 25. listopadu.

Agent 007 si užívá zaslouženého odpočinku na slunné Jamajce. To by to ale nebyl Bond, kdyby tato idyla měla dlouhého trvání. Agenta kontaktuje jeho přítel Felix Leiter z CIA. Byl totiž unesen jeden z předních vědců, jenž stojí za extrémně ničivou technologií schopnou zvrátit chod dějin. Hlavní roli neohroženého agenta 007 ztvárnil opět britský herec Daniel Craig. Jeho úhlavního nepřítele si zahrál americký herec Rami Malek, držitel Oscara za roli Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Role nepostradatelné bondgirl se zhostila kubánská kráska Anna de Armasová.

Herecký trojlístek dále doplní Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Naomie Harrisová nebo Léa Seydouxová. Bondovku Není čas zemřít měl původně režírovat Danny Boyle (Trainspotting, Milionář z chatrče), ale kvůli tvůrčím neshodám od projektu odstoupil. Novým režisérem se staly Cary Joji Fukunaga (Jana Eyrová, Bestie bez vlasti). Fukunaga již dříveš prohlásil, že v Není čas zemřít Bond podstoupí svou nejnáročnější misi vůbec. Ústřední písničku k filmu nazpívala osmnáctiletá americká zpěvačka Billie Eilishová, jež se českému publiku představila minulý rok v Praze v O2 Areně. Prašulky od špionů Podle magazínu The Hollywood Reporter tvorba nového Bonda přišla na 250 milionů dolarů. Kdybychom nebrali v potaz inflaci, překonal dosud nejdražší díl Spectre (2015) s cenovkou 245 milionů dolarů. Cenu zvyšují neustále dokonalejší umělé efekty, působivé scény, ale například i pyrotechnické efekty. Nyní již druhý nejdražší snímek série Spectre obsahoval tak velkou (a drahou) scénu výbuchů, že vstoupila do Guinnessovy knihy rekordů.

I s takto obrovskou cenovkou by se nová bondovka nedostala ani mezi prvních deset nejdražších filmů historie. Na prvním místě se překvapivě nachází snímek Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna. Na dnešní peníze se jeho cena odhaduje na více než 410 milionů dolarů. Další tři místa by okupovaly komiksové velkofilmy ze série Avengers. Nejdražším z nich byl díl Age of Ultron. Ten by s dnešní inflací přišel na 365 milionů dolarů.