„To nejlepší ze mě jsi mi dala ty. Dala bych vše za další den s tebou,“ napsala dcera Runyonové Bayley Cormanová, která se také živí herectvím. Informaci přinesl web Deadline.
Runyonová se objevila v osmdesátkové filmové klasice Krotitelé duchů v roli studentky, která projde paranormálním testem. Několik let strávila rolí Sally Frame v seriálu Another World stanice NBC.
V roce 1988 ztvárnila nejmladší dceru Cindy v televizní rodinné komedii A Very Brady Christmas, která vychází ze sitkomu The Brady Brunch. Runyonová ve filmu nahradila původní seriálovou herečku Susan Olsenovou. Na začátku devadesátých let se objevila v epizodní roli Christine v kultovním seriálu Beverly Hills, 90210.
Herečka si v roce 1991 vzala basketbalového trenéra a asistenta režie Todda Cormana. Manželé měli dvě děti. Syna Wyatta a dceru Bayley.