Český dokument o fotografce se na Oscary nedostal, šanci má krátký animák Hurikán

Užší seznam v kategorii zahraničních filmů zahrnuje patnáct snímků. Loni se do této sestavy dostal Mádlův snímek Vlny, na finální nominaci ale nakonec nedosáhl.
Dokument Ještě nejsem, kým chci být natočila Klára Tasovská. Originální snímek, jenž skrze osobnost Libuše Jarcovjákové zachycuje underground 80. let v bývalém Československu, její dramatický útěk do Západního Berlína i exkluzivní focení pro módní špičky v Tokiu, vznikl ze soukromých deníků a tisíců analogových snímků fotografky. Ve světové premiéře byl snímek uveden v loňském roce na festivalu Berlinale a letos získal Českého lva za nejlepší dokumentární film.
Třiasedmdesátiletá Jarcovjáková dříve vyučovala fotografii na Vyšší odborné škole grafické v Praze. Asociace profesionálních fotografů jí udělila cenu Osobnost české fotografie za roky 2017 a 2019.
Vyslání tohoto snímku bylo v srpnu překvapením, očekávalo se, že Česko bude letos reprezentovat favorizovaný Sbormistr. „Je to v historii poprvé, co se akademici rozhodli vyslat dokumentární film. Za to jsme jim opravdu vděční. Že v tak veliké konkurenci vybrali náš film, je pro nás úžasné,“ řekla v srpnu režisérka Tasovská.
Na zúžený seznam 15 filmů v této kategorii neproniklo ani drama Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi. Tento snímek vznikl v české koprodukci.
Šanci na Oscara má nadále černobílá romance s komediálními prvky Hurikán v režii Jana Sasky, která vrací diváka do 90. let na pražský Žižkov. Snímek uspěl loni na festivalu ve francouzském Annecy, kde získal cenu publika. Animovaný černobílý Hurikán bodoval mezi krátkými filmy také v hodnocení členů Sdružení české filmové kritiky.
„Hurikán se zakouká do Báry ze stánku s pivem. To vzápětí dojde a Hurikán se vypravuje pro novej sud. Jednoduchá mise, kdyby se nekonala na Žižkově, kterej má stejně jako Hurikán věčně kocovinu,“ uvádí společnost Maurfilm, která za filmem stojí.
V kategorii krátký animovaný film uspělo rovněž drama I Died in Irpin debutující ukrajinské režisérky Anastasije Falilejevové produkované českým studiem Maurfilm. V kategorii dokumentární film se na zúžený seznam dostal snímek Pan Nikdo proti Putinovi ruského režiséra Pavla Talankina a amerického dokumentaristy působícího v Kodani Davida Borensteina. Film vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK.
Samotné nominace budou známy 22. ledna. Slavnostní vyhlášení 98. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 15. března.