Ježíš je král. Fanoušci rappera Kanyeho Westa se konečně dočkali nové desky

Album obsahuje písně, které jsou svým obsahem silně nábožensky založené, jako například „Follow God“ (Následujte Boha), „God Is“ (Bůh je) nebo třeba „Jesus is Lord“ (Ježíš je pán). Dvaačtyřicetiletý rapper Kanye West, známý také jako Yeezy, či jen Ye, během přípravy alba sloužil moderně pojaté nedělní bohoslužby (Sunday Services), kterých se mimo jeho fanoušků zúčastnil například Brad Pitt. Na těch West promlouval k lidem a zpíval jim některé své písně.

Fanoušci očekávali desku už 27. září - a to proto, že Westova manželka Kim Kardashianová koncem srpna na svém twitteru publikovala stránku ze sešitu, na níž bylo ručně napsáno, co se zdálo být jako plánovaný tracklist všech písní. Na spodním okraji stránky pak připsala právě zmiňované datum.

To se však brzy ukázalo jako mylné, protože ani v říjnu stále Westovo album nebylo vydáno. Navíc i seznam písní se z větší části v porovnání s v sobotu vydanou deskou neshodoval. Kardashianová 29. září na twitteru nedočkavým fanouškům napsala „Mějte víru“.



O pravidelných Sunday Services Kardashinová magazínu Elle řekla, že jde spíše o léčivý zážitek jejího manžela než o styl kázání. „Je to jen hudba, žádné kázání. Určitě to obsahuje nějakou spirituální vibraci, ale zcela jistě nejde o kázání.“ Deska vychází ve stejný den, jako stejnojmenný film, který přijde do vybraných kin ve Spojených státech. Kanye West navíc oznámil, že bude o Vánocích letošního roku vydávat další album s názvem „Jesus is Born“ (Narodil se Ježíš).

To my fans



Thank you for being loyal & patient



We are specifically fixing mixes on “Everything We Need” “Follow God” & “Water”



We not going to sleep until this album is out!