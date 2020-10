Ji.hlava z tepla domova. Festival i tak chystá kompletní programovou nabídku

JIHLAVA Čtyřiadvacátý ročník jihlavského mezinárodního festivalu dokumentárních filmů rozhodně vstoupí do historie: od 27. října do 8. listopadu se uskuteční pouze online.

Program letošní Ji.hlavy ve středu představili pořadatelé festivalu na tiskové konferenci, která se konala prostřednictvím videopřenosu a neobešla se bez drobných technických potíží. Plány pořadatelů jsou nicméně ambiciózní nejen co do uváděných filmů, ale právě i pokud jde o další komunikaci s diváky: „Rádi bychom co nejvíce zprostředkovali jihlavskou atmosféru. Plánujeme několik paralelních živých streamů, celodenní vysílání z jihlavského Majáku i interaktivní propojení diváků a filmařů,“ říká ředitel festivalu Marek Hovorka.

Ten také včera ukázal, jak lze na vynucený přesun na web nahlížet z té lepší stránky: „Mnohokrát jsme slyšeli upřímné nářky diváků, že se nedostali do kina, že byly velké fronty nebo že už se jim narodily děti a nemůžou přijet, ale předtím rádi jezdili. Tak ten letošní ročník berme jako za odměnu, že aniž bychom za těmi filmy museli do Jihlavy, tak se k nim dostaneme.“

Cenu akreditace pořadatelé ponechali na úrovni jarní zvýhodněné nabídky, zájemci tak zaplatí 350 korun. „Z každé akreditace věnujeme 60 % filmařům a rozdělíme je spravedlivě podle toho, jak bude který film sledovaný,“ uvádějí pořadatelé.

Vzdor v Číně, karanténa v Itálii a Karel v Polsku

Hlavní mezinárodní sekce Opus Bonum letos představí zejména esejisticky laděné snímky věnované širokému spektru aktuálních témat. Silný zážitek slibuje například čínský film Jeden říká ne (režie Dayong Zhao) o muži, který se odmítá vzdát svého domova a vystěhovat se z vesnice určené k demolici.

Pandemie koronaviru, reflektovaná i v dalších festivalových sekcích, se v rámci Opus Bonum představí prostřednictvím videodeníku z karantény, který do filmu Mizející přetavil Ital Filippo Ticozzi.

Na pomezí beletristické povídky a sociálně-kritického dokumentu stojí snímek Američana Edwarda Kihna Vágní terén, v němž se fiktivní reportérka snaží dokumentovat proměny chudinských čtvrtí ve Filadelfii, kde mají v budoucnu stát luxusní střediska. Částečně fiktivního dokumentaristu zase představí snímek Víta Klusáka a Filipa Remundy Jak Bůh hledal Karla. Tvůrci vyslali svého kolegu Karla Žaluda zkoumat polskou zbožnost očima českého neznaboha a dokumentují jeho cestu.

Vedle Opus Bonum a dalších soutěžních sekcí představí Ji.hlava také tradiční profilové výběry. Sekce Průhledná krajina se letos zaměří na korejskou kinematografii a sekce Průhledná bytost nabídne snímky Alberta Kahna. Ji.hlava nabídne také výběr z tvorby afroamerických filmařů pod titulem Black Cinema Matters.