Otvírejte nebeskou bránu nejlepšímu z nás, loučí se s Bartoškou Jiří Strach

„Člověk je stvořen podle Božího obrazu. Barťák ale dostal do života víc Božích barev, než jiní: charisma, velkodušnost, ryzost, talent, nadhled a nekonečný humor. Nebylo lepšího člověka, který by mohl hrát Pánaboha. Dnes byl filmový Bůh povolán do té pravé Boží náruče. Všichni Andělé Páně, otvírejte nebeskou bránu nejlepšímu z nás,“ píše režisér.

Na sociálních sítích karlovarského filmového festivalu mezitím přibývají reakce od dalších osobností českého filmu a kultury. „Navždy tě mám v srdci. Ať žije Barťák,“ napsala pod příspěvek na Instagramu herečka Aňa Geislerová, která patří mezi pravidelné hosty festivalu.

Přidal se také režisér Jan Hřebejk, který na sociální síť X uvedl: „Zemřel Jiří Bartoška, Jakub a Don Juan, který poradil Havlovi mluvit v Kongresu USA česky a po němž se jmenuje dětský tábor... Prezident MFF, Barťák. Hrál mi Salieriho v Amadeovi v Libni, měl jsem ho upřímně rád, jako ostatně každý, na koho si vzpomenu. RIP.“

„Dnes jsem v autě uslyšela smutnou zprávu. Opustil nás Jiří Bartoška. Naposledy jsem ho viděla na Českých lvech a byla jsem si jista, že v červenci rozjede svůj v pořadí 31. ročník karlovarského festivalu. Nějakou dobu jsem tam také pracovala. Nezapomenu na jeho závěrečnou řeč na konci každého ročníku. Bude tu chybět. Teď už jen vzpomínku a prosbu. Jirko, odpočívej v pokoji a pozdravuj toho mého šéfa Jirku,“ uvedla letitá osobní asistentka režiséra Jiřího Menzela Míla Řádová.

Jiří Bartoška dlouhodobě patřil k nejpopulárnějším českým filmovým tvářím. Držitel dvou Českých lvů a charizmatický herec, kterého charakterizovaly zastřený hlas, brýle „na půl žerdi“ a nezbytná cigareta, podlehl rakovině, s níž bojoval posledních 11 let. Hercovo úmrtí potvrdila mluvčí Mezinárodního filmového festivalu Uljana Donátová.