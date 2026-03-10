Koupit vstupenky
Prolínání umění a zábavy bylo pro Jiřího Korna vždy zásadní, a právě proto připravil s týmem tento projekt ve svém nezaměnitelném „kornovském“ stylu. Diváci se mohou těšit na vše, co je pro jeho tvorbu typické – v nejvyšší kvalitě a do nejmenšího detailu propracované.
K®️NCEPT přináší jedinečné spojení různých stylů, žánrů a profesí, doplněné originální scénografií, atmosférickými projekcemi a imerzivním zvukem. Výsledkem je zážitek, při němž má divák pocit, že se ocitá přímo uprostřed dění – stává se součástí představení.
Jedno je jisté: nuda to nebude. Už to nikdy nebude.
Majitelé vstupenky VIP + Meet&Greet budou mít příležitost osobně se setkat s Jiřím Kornem v zákulisí Kongresového Centra Praha. Kromě přípitku pravým šampaňským obdrží i dárek, podepsanou vinylovou LP desku. Držitelé těchto vstupenek mají vstup na akci již od 17:30 v případě večerních představení a od 13:30 v případě odpoledního představení.
Jiří Korn patří k nejvýraznějším osobnostem české populární hudby. Kariéru odstartoval koncem 60. let ve skupině Rebels, později působil ve vokálním kvartetu 4TET a zanechal stopu jako sólista s hity jako Yvetta, Zpívat jako déšť nebo Díky.
Zářil také na muzikálových jevištích — v projektech jako Dracula, Bídníci nebo Carmen — a díky svému charakteristickému stylu se stal jedním z nejuniverzálnějších umělců české scény. Za svou kariéru získal řadu ocenění a jeho koncertní projekty jsou známé precizním zpracováním i výjimečnou atmosférou.