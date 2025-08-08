Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Je mi velice líto, že Jirka odešel, protože jsme byli velicí kamarádi už od školy. Byl to ohromný člověk, jeden z kolegů s neuvěřitelným smyslem pro humor,“ řekl Jan Přeučil, který přišel se svou manželkou Evou Hruškovou a smekl svůj oblíbený klobouk.
„Přišel jsem se rozloučit s kolegou. Zůstane mi krásná vzpomínka. Absolvoval jsem s ním první díl Nikdo není dokonalý. Jirka byl vždy zábavný a nemusel ničeho litovat, měl krásný život,“ řekl Pavel Trávníček, který s Jiřím Krampolem měl natáčet film a nyní se rozhoduje, jak ho nahradit.
„Jirka se na film hrozně těšil a já doufal, že to bude mít rychlejší průběh. Ale příprava je složitá. Chtěl bych to ale z piety vůči Jirkovi zrealizovat,“ dodal herec.
Přes zranění krčku se přišla rozloučit i herečka Uršula Kluková. „Noha mě bolí, ale jsem ráda, že jsem tady, že jsem sem mohla vůbec dojít,“ řekla Uršula Kluková.
S Jiřím Krampolem se přicházejí rozloučit i Martin Dejdar, Aleš Cibulka s Michalem Jagelkou nebo zápasník Karlos Vémola, kterého Jiří Krampol oddával.
„Jirka se dožil skoro devadesáti let. Žil život za tři. Vždycky mi říkal, že už tu jeho spolužáci nejsou, že už je jeden z posledních. Když ho média pohřbívala předem, dokázal se na tom bavit,“ řekl Vémola.
Na rozloučení přišel i nevlastní syn Jiřího Krampola Martin, kterého měl herec ze třetího manželství s Martou Krampolovou a který přijal jeho příjmení.
Krampol zemřel v sobotu 26. července po dlouhodobých zdravotních problémech.
„Dámy a pánové, přátelé, fanoušci, kamarádi i kolegové, s těžkým srdcem, ale i s úsměvem, který by si sám přál, vás zveme na rozloučení s jedinečným mužem, který dokázal rozesmát národ, přežil všechno kromě věčnosti a i smrt si ho vzala pravděpodobně jen proto, aby se měla s kým smát,“ uvedl minulý týden na Instagramu influencer a Krampolův kamarád Tomáš Zajíc zvaný Teniskožrout, který si vzal na starost organizaci pohřbu.
„Jiří Krampol se rozhodl vystoupit naposledy. Bez zkoušky, bez scénáře, tak trochu neplánovaně, ale stále s noblesou sobě vlastní,“ napsal dále Zajíc. Dodal, že na oděvu smutečních hostů nezáleží, důležité je, aby dorazili s úsměvem na rtech. „Díky, Jirko. Za humor, sílu, nadhled i za to, že jsi nikdy nehrál sám,“ doplnil Zajíc.
Oproti původním předpokladům na pohřeb nedorazí bývalý český prezident Miloš Zeman, který se s Krampolem velmi přátelil a v roce 2018 mu ještě jako prezident udělil státní vyznamenání, medaili Za zásluhy I. stupně.
„Rozhodl jsem se, že na pohřeb nepojedu, omluvte mne, prosím, u členů rodiny. Já po těch dohadech, které přípravy posledního rozloučení provázely, zůstanu doma a zavzpomínám na Jiřího se sklenkou dobrého vína,“ řekl Zeman deníku Aha!
Dohady Zeman narážel na fakt, že kromě pohřbu je na září chystaná i zádušní mše v kostela sv. Tomáše na Malé Straně. Tu má na místo Zajíce pořádat Krampolův manažer Miloš Schmiedberger. Z podobných důvodů jako Zeman nedorazí ani Jiřina Bohdalová.
Ze Žizkova přes Semafor až do televize
Jiří Krampol vyrostl na pražském Žižkově. DAMU absolvoval v roce 1962, hned poté nastoupil do pražského Divadla Na Fidlovačce. Ještě téhož roku ovšem přestoupil do Divadla Na zábradlí, kam se opakovaně vracel.
V letech 1983 až 1990 byl členem divadla Semafor, kde společně s Miloslavem Šimkem vytvořil novou autorskou dvojici a získal si popularitu, kterou mohutně podpořily i výsledné televizní scénky.
Po následných sporech však z této scény i se Šimkem odešel a společně založili Divadlo Jiřího Grossmanna. Od poloviny 90. let působil Jiří Krampol na volné noze a věnoval se především dabingu a televizní tvorbě.
Na TV Prima dlouhé roky moderoval zábavný pořad Nikdo není dokonalý, jeden ze symbolů devadesátkové televizní zábavy. Od roku 2014 navázal pořadem Nikdo není perfektní stanice TV Barrandov. V oblíbeném pořadu známé tváře hádaly otázky, které předtím štáb pokládal lidem na ulici.
Mezi jeho nejznámější role patří postava Libora Krejcárka v seriálu Malý pitaval z velkého města. Dále je znám ze seriálů Synové a dcery Jakuba Skláře či Četnické humoresky. Výraznou roli ztvárnil v televizní pohádce O princezně, která ráčkovala z roku 1988.
Důležitou kapitolou Krampolovy tvorby byl dabing. Po emigraci Jana Třísky do Spojených států převzal dabování Jeana-Paula Belmonda a po smrti Františka Filipovského si vyzkoušel také dabing Louise de Funèse.
V roce 2018 obdržel další Cenu Františka Filipovského za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu.