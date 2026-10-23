Posléze se vymanil ze škatulky herce pro „náctileté“. Získal cenu na MFF v Karlových Varech za film Děti noci a za vedlejší roli ve snímku Modelář obdržel Českého lva. Následně se začal věnovat režii. Jeho třetí snímek Vlny, odehrávající se za okupace v srpnu 1968, sklidil mnoho cen a má rekordní návštěvnost. Mádl také píše knihy, scénáře, moderuje a skládá písničky. V pátek 23. října slaví 40. narozeniny.
Vlny se probojovaly do širšího okruhu nominací na americké Oscary, získaly sedm Českých lvů a devět filmových slovenských cen Slnko v sieti: „Vím, že se film prodává do světa — Francie, Španělsko, Maďarsko nebo Japonsko — a pořád cestuje po festivalech. Byli jsme teď v Hongkongu, dostali jsme ceny na Ukrajině a v Americe v Clevelandu. Furt to nějak jede, myslel jsem, že ta životnost bude menší, ale my jsme po roce ještě pořád v kinech,“ řekl Mádl ČTK loni na karlovarském filmovém festivalu, kde také zasedal ve festivalové porotě.
Drama Vlny vypráví příběh mladíka, který je za zvláštních okolností přijat jako technik do redakce v Československém rozhlase: „Je to pro mne dárek. Příběh z let 1967 a 1968 je tak něco filmového, že jsem překvapený, že si toho jiní filmaři ještě nevšimli. Oslavný snímek o rozhlase u nás ještě nevznikl. Navíc použijeme speciální postup, kdy natočené záběry propojíme s černobílým archivním materiálem, který okolorujeme,“ přiblížil Mádl v čase natáčení. Návštěvnost „Vln“ překonala v českých kinech milion diváků. S tržbami přes 159 milionů korun jsou druhým nejvýdělečnějším českým filmem po roce 1989.
Jako režisér debutoval Mádl snímkem Pojedeme k moři, který při vyhlašování Cen české filmové kritiky 2015 získal Cenu RWE pro objev roku. Scénář si Mádl přivezl ze studií na filmové akademii v New Yorku, kde v roce 2011 absolvoval kurz scenáristiky. Ve snímku, vyprávěném pohledem kluka, který si svůj příběh režíruje i natáčí, použil řadu motivů z vlastního života.
Jeho druhý celovečerní film Na střeše vypráví o soužití dvou lidí rozdílné generace a kultury. Natáčení bylo odloženo kvůli náhlému úmrtí Jana Třísky, který měl ztvárnit jednu z hlavních rolí. V příběhu stárnoucího osamělého muže, kterého náhoda spojí s mladým Vietnamcem na útěku, ho nahradil Alois Švehlík. Na scénáři začal Mádl pracovat v době studií ve Spojených státech.
S divadlem a filmem koketoval už ve školní lavici. Českobudějovický rodák pochází z věřícího prostředí: „Vyrůstal jsem mezi katolíky i evangelíky a určitě mě to ovlivnilo. Věřím v Boha, ale když o tom člověk mluví, musí být opatrný a dobře volit slova a vysvětlit, proč a jak věří,“ vysvětlil. Studoval na místním biskupském gymnáziu a půl roku strávil v přísném klášterním gymnáziu v rakouském Kremsmünsteru. „To byla tehdy odměna mé domovské školy za vítězství v olympiádě v anglickém jazyce v Jihočeském kraji,“ prozradil.
Ve druháku na gymnáziu udělal konkurz do filmu Snowboarďáci a rovnou dostal hlavní roli. Později začal studovat psychologii a pedagogiku na Karlově Univerzitě: „Ale už jsem měl v tu dobu za sebou sedm velkých filmových rolí a potřeboval jsem individuální studium. Na téhle vysoké škole to nešlo, a tak jsem se stal bakalářem na Univerzitě Jana Amose Komenského, kde jsem mohl zkombinovat všechny tři obory. Moje touha psát se pak díky herecké zkušenosti s filmem přelila do scénářů,“ uvedl.
Ve filmech Snowboarďáci a Rafťáci vytvořil Mádl populární dvojici s Vojtěchem Kotkem. Jinou dvojici, tentokrát sprejerů, zase sehrál s Tomášem Vorlem mladším ve filmech Gympl a Vejška. Jejich režisér Tomáš Vorel se k osudům svých hrdinů vrátil po více než deseti letech snímkem Džob: „Jak napovídá název, kluci se dostali do pracovního procesu, ale pořád milují sprejerství. Jako adrenalin i jako umění. Ale když je člověk starší, jde to trochu hůř, nejde to tak ruku v ruce s rodinným a korporátním životem,“ podotkl Mádl.
Dnes má na kontě desítky rolí filmových (Bathory, Jak se krotí krokodýli, Ro(c)k podvraťáků, Probudím se včera, Colette) a televizních (Láska rohatá, Gangy Berlína) rolí, zahrál si i v televizních seriálech (Soukromé pasti, Znamení koně, Borgia, Sever). Byl také aktivní v době politických kampaní a v roce 2010 vymyslel společně s herečkou Marthou Issovou a dalšími projekt Přemluv bábu a natočil agitační klip pro mládež v režii Petra Zelenky.
„Jak už mám těch profesí více, tak mám pocit, že si vždy od té druhé odpočinu a můžu nasát něco nového. Co jsem ale pochopil, je to, že nemůžu držet více než tři projekty, a vždycky jeden musí být ten hlavní,“ uvedl Mádl u příležitosti křtu své knižní prvotiny Přitažlivost planety Krypton, která vyšla v květnu 2022 téměř současně s premiérou komedie Pánský klub, kde hrál jednu z hlavních rolí. Kniha popisuje vztah dvou mladých lidí, kteří si dopisují ve virtuálním prostoru.
Aktuálně Mádl střídá herectví s psaním scénářů, plánuje i další knihu. Letos je v kinech k vidění mimo jiné v komedii 6 gramů. Hraje tu tátu, který musí řešit synovy školní trable. A byl také aktivní v době politických kampaní a v roce 2010 vymyslel společně s herečkou Marthou Issovou a dalšími projekt Přemluv bábu v režii Petra Zelenky.
„Princip učení či poznávání mě naplňuje, nebo dokonce uklidňuje,“ tvrdí úspěšný umělec, který má svou hvězdu na chodníku slávy Zlín Film Festivalu, stříbrnou medaili předsedy Senátu a malého syna Františka. Žije s fotografkou a autorkou dětských knih Kateřinou Jirkovskou.