„Odchodem Jiřího Štěpničky ztrácejí Činohra Národního divadla i celá česká kultura jednu ze svých nejcharismatičtějších osobností – profesionála, výjimečného herce i sarkastického a neúnavného glosátora společenské situace,“ uvedlo divadlo. Poslední rozloučení je podle mluvčího naplánováno na úterý 20. října od 11:00 z jeviště Národního divadla.
Herec a dabér Jiří Štěpnička působil v Národním divadle zhruba půlstoletí, vytvořil tam kolem stovky nejrůznějších postav. Zářil například jako Petruccio ve Zkrocení zlé ženy, Švanda ve Strakonickém dudákovi či Vévoda z Cornwallu v Králi Learovi.
Obdiv sklízeli také například jeho Stavrogin (Běsi), Vávra (Maryša), Lazar (Markéta Lazarová), Lord Hastings (Richard III.), Shylock (Kupec benátský), Ragueneau (Cyrano z Bergeracu), Radovid (Radúz a Mahulena) nebo Filip Dubský (Naši furianti). V roce 2011 získal Thálii za Raymonda v inscenaci Blackbird.
Kromě toho Štěpnička hostoval i na jiných scénách, spolupracoval s filmem, televizí a rozhlasem. Diváci jej také dobře poznají po hlase, byl vyhledávaným dabérem. Svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi, Stevenu Seagalovi nebo Jeffu Bridgesovi. V roce 2002 získal Cenu Františka Filipovského, oceněn byl za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží.