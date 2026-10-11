Zemřel herec Jiří Štěpnička. Namluvil Forda či Douglase, ztvárnil i Gottwalda

„Národní divadlo se zármutkem přijalo zprávu o úmrtí Jiřího Štěpničky, významného českého herce a dlouholetého člena Činohry Národního divadla,“ uvedl Staněk.
Jiří Štěpnička spojil s Národním divadlem více než půl století svého uměleckého života. Od roku 1975 zde vytvořil téměř stovku rolí klasického i současného repertoáru. Za mimořádný výkon v inscenaci Blackbird získal v roce 2010 Cenu Thálie. Výraznou stopu zanechal také ve filmu, televizi a dabingu, kde se jeho nezaměnitelný hlas proslavil především ve spojení s americkým hercem Harrisonem Fordem.
„Odchází mimořádná herecká osobnost, výrazný představitel českého divadla a kolega, který svou prací zásadně obohatil historii Národního divadla. Čest jeho památce,“ dodal mluvčí za naši první scénu.
Životní příběh Jiřího Štěpničky odráží zamotané dějiny 20. století. Jeho matkou byla prvorepubliková hvězda Jiřina Štěpničková, otcem akademický malíř Jiří Samec. Herec se jim narodil v roce 1947 ve Velké Británii. Štěpničková upadla v nemilost u nastupujícího komunistického režimu, když se v roce 1948 pokusila se synem zemi opustit. Vysloužila si za to patnáct let vězení, přičemž deset si odseděla. Se synem se znovu setkala až v jeho třinácti letech.
Malý Jiří Štěpnička nějaký čas strávil v dětském domově, jeho péči následně převzal otec a vychovával jej v Karlových Varech.