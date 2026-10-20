Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou hostí jeho domovské Národní divadlo

„Odchodem Jiřího Štěpničky ztrácejí Činohra Národního divadla i celá česká kultura jednu ze svých nejcharismatičtějších osobností – profesionála, výjimečného herce i sarkastického a neúnavného glosátora společenské situace,“ uvedl Tomáš Staněk, mluvčí Národního divadla.
Jiří Štěpnička spojil s Národním divadlem více než půl století uměleckého života. Od roku 1975 zde vytvořil téměř stovku rolí klasického i současného repertoáru. Za mimořádný výkon v inscenaci Blackbird získal v roce 2010 Cenu Thálie.
Z filmových rolí připomeňme například bohorovného a uštěpačného doktora Fasta z komedie Jak básníci přicházejí o iluze nebo role ve filmech Pasáček z doliny, Zastihla mě noc nebo Ve stínu.
Výraznou stopu zanechal také v dabingu. Jeho nezaměnitelný hlas proslul především ve spojení s americkým hercem Harrisonem Fordem. Namlouval také Michaela Douglase, Stevena Seagala nebo Jeffa Bridgese. V roce 2002 získal Cenu Františka Filipovského, oceněn byl za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží.
Životní příběh Jiřího Štěpničky odráží zamotané dějiny 20. století. Jeho matkou byla prvorepubliková hvězda Jiřina Štěpničková, otcem akademický malíř Jan Samec. Syn Jiří se jim narodil v roce 1947 ve Velké Británii. Štěpničková upadla v nemilost u nastupujícího komunistického režimu, když se v roce 1951 pokusila o emigraci. Vysloužila si za to patnáct let vězení, přičemž deset si odseděla. Se synem se znovu setkala až v jeho třinácti letech.
Malý Jiří Štěpnička nějaký čas strávil v dětském domově, jeho péči následně převzal otec a vychovával jej se svojí partnerkou.