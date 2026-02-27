Můžete skutečně potvrdit, že to, po čem volali všichni milovníci Anděla Páně 1 a 2 se stane skutečností a dočkáme se Anděla Páně 3?
Ano. Máme již několik let roztočeno. Práce bohužel přibrzdila nemoc Jiřího Bartošky a my se po dohodě s Českou televizí rozhodli projekt přerušit, než se plně uzdraví. Pravý Pánbůh ale nakonec rozhodl jinak.
Kdo je tentokrát autorem scénáře? Svého času se mluvilo o vaší spolupráci s Ondřejem Hüblem, scenáristou Zkázy Dejvického divadla. Vzešlo z ní něco?
Opět spolupracuji hlavně s Markem Epsteinem. I Ondřej Hübl přinesl pár skvělých a podnětných nápadů, čili v titulcích bude mít své místo. Ale podobně jako u jedničky i dvojky, laskavé křesťanské fórečky přináším asi nejvíc já. Přeci jen mám k tomu tématu jako věřící a katechismu znalý člověk nejblíže.
Dvojka dějově stála na nápadu Marka Epsteina, že jeden den v roce se na Zemi mohou pohybovat čert s andělem a nikomu to nepřijde divné. Odpíchla se trojka taky od nějakého podobného scenáristického „triku“? Mám prozatím podepsanou s producentem mlčenlivost, takže nemohu moc prozrazovat. Nicméně jednička byla v adventním čase, dvojka mikulášská, a poslední velký milník kolem Vánoc máme svátek Třech králů. Z toho si sami domyslete. Pracovně říkám filmu Anděl Páně 3 králové.
Kardinální otázkou je, jakým způsobem se ve filmu objeví Pán Bůh, tedy Jiří Bartoška. Můžete prosím naznačit?
Samozřejmě, že se objeví. Dětem bych jen popletl hlavu, kdyby najednou viděli jinou Boží tvář. Pán Bůh je přece jen jeden. Notabene Barťák je nenahraditelný. Navíc tu roli opravdu miloval. Je naprosto nemyslitelné, že by jej kdokoli zastoupil. Taková úvaha nebyla jedinou vteřinu na stole.
Bude trojka koncipovaná opravdu jako zakončení trilogie, bez otevřených vrátek?
Ano. Definitivně. Bude-li, bude to naposled. Vrátíme ztracený klíč od očistce, kam patří.
27. srpna 2021