Režisér Strach dostal od papeže rytířský titul za šíření víry ve svých pohádkách

Režisér populárních pohádek Jiří Strach obdržel od papeže Lva XIV. rytířský Řád svatého Silvestra za šíření víry. Ocenění si Strach převzal při příležitosti Svatováclavské pouti do Staré Boleslavi. Strach je praktikujícím katolíkem a křesťanské motivy často využívá i ve své tvorbě.
Hostem pořadu Rozstřel je režisér Jiří Strach.

„Papež Lev XIV. mi udělil Řád svatého Silvestra v gardu rytíře. Je to pro mě naprosto mimořádná pocta i čest, pro kterou sám nenacházím slova,“ napsal k vyznamenání Strach na sociálních sítích. K tomu i dodal, že ocenění věnuje svým rodičům a podporovatelům, kteří mu pomáhají v jeho tvorbě.

Řád svatého Silvestra papež může udělovat i nekatolíkům, kteří se určitým způsobem zapojují do mezináboženského dialogu či jsou jinak prospěšně aktivní v profesním nebo osobním životě.

Strach jako režisér natočil populární pohádky Anděl Páně i pokračování Anděl Páně 2, Šťastný smolař či Svatojánský věneček. Jako herec se objevil ve filmech Smrt krásných srnců nebo ve známé sváteční pohádce Lotrando a Zubejda.

Vedle Stracha obdržel papežské ocenění i publicista Antonín Randa, který působí v katolických médiích a je i autorem několika věroučných knih.

„Jeho Svatost papež Lev XIV. uděluje záslužné papežské vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice Antonínu Randovi za jeho nesporné zásluhy o dlouhodobé šíření katolické víry v médiích a za obětavou péči o stárnoucí a nemohoucí kněze,“ stojí v prohlášení, které publikoval Vatikán.

O udělení papežského vyznamenání se Randa i Strach dozvěděli při nedělní poutní mši, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť. Tisíce lidí si ve Staré Boleslavi připomněli odkaz světce a patrona země svatého Václava. Bohoslužbu za slunečného počasí sloužil apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo, kázání pronesl pražský arcibiskup Jan Graubner.

Účastnili se moravští a čeští biskupové i představitelé státu. U příležitosti letošního 80. výročí konce druhé světové války pouť připomněla i utrpení jejích obětí. Hlína ze čtyř míst utrpení českého lidu v době druhé světové války, přinesená v obětním průvodu, bude po mši uložena v truhlicích v kryptě baziliky svatého Václava.

