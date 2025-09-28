Režisér Strach dostal od papeže rytířský titul za šíření víry ve svých pohádkách

„Papež Lev XIV. mi udělil Řád svatého Silvestra v gardu rytíře. Je to pro mě naprosto mimořádná pocta i čest, pro kterou sám nenacházím slova,“ napsal k vyznamenání Strach na sociálních sítích. K tomu i dodal, že ocenění věnuje svým rodičům a podporovatelům, kteří mu pomáhají v jeho tvorbě.
Řád svatého Silvestra papež může udělovat i nekatolíkům, kteří se určitým způsobem zapojují do mezináboženského dialogu či jsou jinak prospěšně aktivní v profesním nebo osobním životě.
Strach jako režisér natočil populární pohádky Anděl Páně i pokračování Anděl Páně 2, Šťastný smolař či Svatojánský věneček. Jako herec se objevil ve filmech Smrt krásných srnců nebo ve známé sváteční pohádce Lotrando a Zubejda.
Vedle Stracha obdržel papežské ocenění i publicista Antonín Randa, který působí v katolických médiích a je i autorem několika věroučných knih.
„Jeho Svatost papež Lev XIV. uděluje záslužné papežské vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice Antonínu Randovi za jeho nesporné zásluhy o dlouhodobé šíření katolické víry v médiích a za obětavou péči o stárnoucí a nemohoucí kněze,“ stojí v prohlášení, které publikoval Vatikán.
O udělení papežského vyznamenání se Randa i Strach dozvěděli při nedělní poutní mši, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť. Tisíce lidí si ve Staré Boleslavi připomněli odkaz světce a patrona země svatého Václava. Bohoslužbu za slunečného počasí sloužil apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo, kázání pronesl pražský arcibiskup Jan Graubner.
Účastnili se moravští a čeští biskupové i představitelé státu. U příležitosti letošního 80. výročí konce druhé světové války pouť připomněla i utrpení jejích obětí. Hlína ze čtyř míst utrpení českého lidu v době druhé světové války, přinesená v obětním průvodu, bude po mši uložena v truhlicích v kryptě baziliky svatého Václava.