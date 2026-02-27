Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova

Mirjam Valentová v rozhovoru pro Blesk uvedla, že věděla, že manžel byl držitelem zbrojního pasu, ale netušila, že si schovával i zbraň.
„Nechápala jsem, nevěřila. Byla to hrůza. Opravdu byl v posledních měsících dobrý. V jeho chování nebyl jediný náznak toho, že si chce vzít život. Nemohu tomu uvěřit, byli jsme spolu sedmačtyřicet let, máme spolu dvaačtyřicetiletou dceru, pomohl mně v roce 1999 překonat rakovinu. Jak mi to mohl, proboha, udělat?“ svěřila se.
Psychický stav Jiřího Valenty se začal zhoršovat v roce 2013 po smrti bubeníka Milana „Ferdy“ Peroutky, který náhle zemřel po odehraném koncertu. Zasažený Valenta tak v roce 2020 ukončil čtyřiatřicetiletou kariéru a z kapely odešel. Odchod odůvodnil vyhořením a naznačil i zdravotní problémy. „Po fyzické stránce byl zdravý, onemocněla mu duše,“ řekla nyní vdova.
Valenta začal navštěvovat psychiatra a z Prahy se přestěhoval do klidnější oblasti na Sázavě, kam ho Valentová jezdila navštěvovat. „Naposledy jsem ho viděla teď v pondělí. Musela jsem ale do Prahy, rozloučili jsme se a nic nenasvědčovalo tomu, že se k něčemu chystá. V posledních měsících byl dobrý,“ podělila se.
V úterý byla Valentová v posilovně, když za ní přišel policista kvůli manželovi. „Lekla jsem se, že se naboural! Občas totiž jezdil jako blázen,“ popsala. Oznámil jí, že jeho tělo našli u řeky. Sám se tam vydal a v tichosti si vzal život.
Jiřímu Valentovi bylo 66 let a v Olympiku hrál na klávesy a zpíval v letech 1986 až 2020. Jeho místo v kapele zastoupil skladatel a textař Pavel Březina, který vyhrál konkurz vypsaný kapelou.