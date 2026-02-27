Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova

Manželka zesnulého klávesisty Olympiku Jiřího Valenty prozradila, že hudebník spáchal sebevraždu. Valenta, který se poslední roky potýkal se zhoršujícím se psychickým stavem, se zastřelil u řeky Sázavy. V pátek o tom napsal server Blesk s odkazem na vdovu.
Mirjam Valentová v rozhovoru pro Blesk uvedla, že věděla, že manžel byl držitelem zbrojního pasu, ale netušila, že si schovával i zbraň.

„Nechápala jsem, nevěřila. Byla to hrůza. Opravdu byl v posledních měsících dobrý. V jeho chování nebyl jediný náznak toho, že si chce vzít život. Nemohu tomu uvěřit, byli jsme spolu sedmačtyřicet let, máme spolu dvaačtyřicetiletou dceru, pomohl mně v roce 1999 překonat rakovinu. Jak mi to mohl, proboha, udělat?“ svěřila se.

Psychický stav Jiřího Valenty se začal zhoršovat v roce 2013 po smrti bubeníka Milana „Ferdy“ Peroutky, který náhle zemřel po odehraném koncertu. Zasažený Valenta tak v roce 2020 ukončil čtyřiatřicetiletou kariéru a z kapely odešel. Odchod odůvodnil vyhořením a naznačil i zdravotní problémy. „Po fyzické stránce byl zdravý, onemocněla mu duše,“ řekla nyní vdova.

Valenta začal navštěvovat psychiatra a z Prahy se přestěhoval do klidnější oblasti na Sázavě, kam ho Valentová jezdila navštěvovat. „Naposledy jsem ho viděla teď v pondělí. Musela jsem ale do Prahy, rozloučili jsme se a nic nenasvědčovalo tomu, že se k něčemu chystá. V posledních měsících byl dobrý,“ podělila se.

V úterý byla Valentová v posilovně, když za ní přišel policista kvůli manželovi. „Lekla jsem se, že se naboural! Občas totiž jezdil jako blázen,“ popsala. Oznámil jí, že jeho tělo našli u řeky. Sám se tam vydal a v tichosti si vzal život.

Jiřímu Valentovi bylo 66 let a v Olympiku hrál na klávesy a zpíval v letech 1986 až 2020. Jeho místo v kapele zastoupil skladatel a textař Pavel Březina, který vyhrál konkurz vypsaný kapelou.

