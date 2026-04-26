Oslavu legendární herečky v Divadle Hybernia oficiálně zahájila kapela Jožky Šmukaře. Bohdalovou při jejím příchodu přivítal zaplněný sál dlouhým aplausem ve stoje. Podle odhadů se do útrob divadla vtěsnalo přes 800 lidí. „Nechte svítit světla v sále na publikum, když si s někým povídám, tak je chci vidět,“ vznesla z pódia přání oslavenkyně.
Prvním gratulace se ujal právě Šmukař. „Všechno nejlepší, ať je nám tak krásně, jako vždy bylo,“ řekl na úvod hudebník. Bohdalová si s diváky z pódia symbolicky připíjí dostala skleničkou koňaku. „Nemyslete si, že piju, mám jen nízký tlak,“ říká s humorem.
Na pódium Divadla Hybernia dorazil s gratulací i herec Bolek Polívka. Oslavenkyni s humorem nazval „pramáti hereckého oboru“. Následně dorazil i jeho herecký souputník Miroslav Donutil.
A oslava pokračuje dalším kolem přípitků. Donutil si dává s Bohdalovou koňak, Polívka sáhl rovněž po koňaku, ke kterému přidal i deci vína. Společně pánové vzkázali do divadelní lóže Gérardu Depardieu, právě že Donutil je jeho českým dabérem.
„Jiřinko, nevěděl jsem, co ti mám k narozeninám přinést, ty všechno máš,“ řekl s úsměvem herec Petr Kostka, jež dorazil na oslavu s chotí Carmen Mayerovou. „Chci pusu,“ odpověděla Bohdalová bez váhání. Herec ji zároveň pozval na své 95. narozeniny v červnu roku 2033. S humorem na ni naléhal, že si musí udělat čas a na oslavu dorazit. Mayerová ji k narozeninám jako dárek předala domácí upečenou sekanou. „A tu mísu mám vracet?“ zavtipkovala obdarovaná.
„To je můj nejslušnější kolega,“ přivítala Bohdalová s nadšením svého dlouholetého přítele Jaroslava Satoranského. Společně zavzpomínali na její éru v divadle na Vinohradech. Jako dárek jí předal fotografie, kde jsou zachyceni na pláži v Mexiku, kde byli se zájezdem. „Nech to kolovat,“ prosí se smíchem Kostka.
A gratuloval i její dvorní režisér Zdeněk Zelenka, jež si proslov nechal sepsat umělou inteligencí. „Nejvíc mě na tom štve, že bych to lépe neřekl,“ míní po jeho přečtení. S přáním všeho nejlepšího se přidal i Karel Šíp, který je na pódiu zatím nejmladším gratulantem.
Jiné původně plánované narozeninové akce herečka zrušila kvůli nedávnému úmrtí své sestry Jaroslavy Henzelové. O to větší pozornost na sebe přebírá právě oslava v divadle Hybernia, které se kromě zmíněných osobností zúčastní například i dcera Jiřiny Bohdalové Simona Stašová, herečka Carmen Mayerová, ale i zástupci z řad mladších gratulantů, mezi nimiž budou Ondřej Gregor Brzobohatý nebo Libor Bouček.
Na filmovém plátně se Bohdalová objevila poprvé již v roce 1937 a v šesti letech tak odstartovala svoji bezmála devadesátiletou úspěšnou kariéru, v rámci níž natočila přes 220 snímků. Za tu dobu si dokázala získat publikum napříč generacemi i díky široké paletě rolí, kterých se ve filmech zhostila. Od účinkování v dnes již tradičních komediích, jakými jsou Světáci nebo Čtyři vraždy stačí, drahoušku, přes obdivuhodný výkon v trezorovém dramatu Karla Kachyni Ucho, až po ztvárnění Nesmrtelné tety v oblíbené pohádce.
To vše, společně s jejím zapojením do televizní zábavy a charakteristickým hlasem, který propůjčila i večerníčkovým postavičkám Rákosníčka či Křemílka a Vochomůrky, dělá z Jiřiny Bohdalové neodmyslitelnou ikonu české umělecké scény.
I proto dnes působí spíše úsměvně fakt, že ji na DAMU přijali až na třetí pokus. Život jí značně zkomplikovalo i zatčení jejího otce za protistátní činnost, akademii nicméně dokončila i přesto, že se v průběhu studia starala jak o svou dceru, tak o mladší sestru a matku. Za svoji tvorbu získala v průběhu života několik ocenění, včetně dvou Českých lvů, Ceny Thálie nebo prestižního Řádu Bílého lva.