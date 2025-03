Zemřela zpěvačka Jitka Vrbová, výrazná osobnost trampské a české country hudby. Bylo jí 84 let

Jitka Vrbová se narodila v Praze v březnu 1940. Vystudovala obor čeština a ruština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a stala se učitelkou. Souběžně s vysokoškolským studiem se věnovala hudbě – zpívala spirituály ve studentském souboru. Po skončení školy se stala amatérskou zpěvačkou, koncem šedesátých let vystupovala v rockové skupině Fortuna a během let sedmdesátých se přeorientovala na žánr country and western. Nejvíce se zviditelnila po boku Stanislava Chmelíka a skupiny Akáty.

Zpívala také jazz a swing, vystupovala s kapelami Pražský dixieland, Steamboat Stompers nebo Jazz Fiddlers. Její hlas zní ve filmu Anděl svádí ďábla z roku 1988.

Vrbové život byl poznamenaný vážnou nemocí. Ve čtyřech letech onemocněla tuberkulózou a virus napadl i kyčelní kloub. Deset let strávila v léčebně, většinu života nemohla dobře chodit ani sedět a trápily ji silné bolesti. V roce 2011 se podrobila operaci kyčle a kolenního kloubu.

„Ještě minulý rok jsme společně s ní pokřtili CD k narozeninám našeho rádia, pro které byla Jitka od jeho počátku stěžejní interpretkou. Budeš nám moc chybět,“ uvedla rozhlasová stanice.