James Bond i Perný den. Zemřel grafik Joe Caroff, autor slavného loga 007

Ve věku 103 let zemřel v New Yorku grafik Joe Caroff, autor ikonického loga 007 s pistolí, které provází všechny bondovky. Během šesti dekád navrhl přes 300 filmových kampaní, včetně plakátů k West Side Story, A Hard Day’s Night, Kabaretu či Manhattanu.
Ikonické logo agenta 007 před vstupem do kina na londýnském Leicester square v...

Ikonické logo agenta 007 před vstupem do kina na londýnském Leicester square v rámci propagace filmu Není čas zemřít (4. října 2021) | foto: Profimedia.cz

Joe Caroff
Ikonické logo agenta 007 nad vchodem londýnské Burlington Arcade v rámci...
Záběr z ikonické úvodní znělky Jamese Bonda
Sean Connery jako James Bond v úvodním filmu série Dr. No (1962)
Joe Caroff zemřel v neděli, den před svými 104. narozeninami, v hospicové péči ve svém bytě na Manhattanu. O jeho úmrtí informoval The New York Times s odvoláním na jeho syny.

Kromě bondovského loga vytvořil titulní sekvence k filmům Smrt obchodního cestujícího nebo Scorseseho Poslední pokušení Krista. Stál také za logem společnosti Orion Pictures či znělkami pro stanici ABC.

Slavný grafik se narodil v roce 1921 v New Jersey. Po studiích začínal jako návrhář knižních obálek, první velký ohlas získal plakátem k West Side Story v roce 1961. V roce 1965 založil vlastní agenturu, která patřila k nejvyhledávanějším v Hollywoodu. Do důchodu odešel v roce 2006 a věnoval se malbě.

