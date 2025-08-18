James Bond i Perný den. Zemřel grafik Joe Caroff, autor slavného loga 007

Joe Caroff zemřel v neděli, den před svými 104. narozeninami, v hospicové péči ve svém bytě na Manhattanu. O jeho úmrtí informoval The New York Times s odvoláním na jeho syny.
Kromě bondovského loga vytvořil titulní sekvence k filmům Smrt obchodního cestujícího nebo Scorseseho Poslední pokušení Krista. Stál také za logem společnosti Orion Pictures či znělkami pro stanici ABC.
Slavný grafik se narodil v roce 1921 v New Jersey. Po studiích začínal jako návrhář knižních obálek, první velký ohlas získal plakátem k West Side Story v roce 1961. V roce 1965 založil vlastní agenturu, která patřila k nejvyhledávanějším v Hollywoodu. Do důchodu odešel v roce 2006 a věnoval se malbě.