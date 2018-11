Kytarová legenda Joe Louis Walker zahraje v Česku hned dvakrát

V pražském Lucerna Music Baru zahraje v pondělí 12. listopadu fenomenální americký bluesový kytarista a zpěvák Joe Louis Walker. Bude to první ze dvou jeho českých zastávek na probíhajícím evropském turné. Tu druhou mohou očekávat návštěvníci 23. ročníku mezinárodního festivalu Blues Alive v Šumperku v pátek 16. listopadu, kam se tento hudební veterán vrátí po jedenácti letech.

Joe Louis Walker je několikanásobným držitelem nejprestižnější žánrové ceny Blues Music Award a dvou Grammy (za společná alba s B. B. Kingem a Jamesem Cottonem). V minulosti nahrával mimo jiné s lidmi jako jsou Bonnie Raittová, Taj Mahal, Branford Marsalis či Shemekia Copelandová. Jeho diskografie čítá čtyřiadvacet sólových alb, účast na nespočtu kompilací a desítky dalších hostování.

Narodil se v roce 1949 v San Francisku, poprvé vzal kytaru do ruky v osmi letech a v pouhých šestnácti už platil na místní scéně za veličinu. Byl součástí scény hippies v sanfranciské čtvrti Haight-Ashbury, kde se blízce spřátelil se slavnými kytaristy Jimim Hendrixem a Mikem Bloomfieldem. Uvolněná atmosféra konce 60. let s sebou přinesla i stinné stránky a Walker propadl drogové závislosti, z níž se dostal až poté, co zcela opustil bluesovou scénu a začal se věnovat gospelu.

Ke svému původnímu žánru se vrátil až v polovině 80. let a počátek jeho hvězdné kariéry se datuje začátkem následující dekády. Pro Walkerovu tvorbu je příznačný eklekticismus, kromě blues do ní vstřebal i prvky gospelu, jazzu, soulu, funku a rocku do zcela specifického, ryze osobního tvaru. O Walkerově všestrannosti svědčí i to, že jeho poslední album Journeys To The Heart Of The Blues je akustické, což je v kytaristově tvorbě kuriozita.