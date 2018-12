John Malkovich jako Hercule Poirot. Vraždy podle abecedy představují první ukázku

Nejnovější reinkarnací slavného detektiva Hercula Poirota se stal americký herec John Malkovich. Jeho Poirot, jak je patrné i z první ukázky, je zachmuřený muž, který má s veselým gentlemanem v podání Davida Sucheta máloco společného. Snímek bude mít celosvětovou premiéru 1. února.

Británie třicátých let je temné místo. V zemi řádí sériový vrah s přezdívkou ABC. Jedinou stopu, kterou po sobě na každém místě činu zanechá, je vlakový řád ABC. Navíc se zdá, že sám vrah si své oběti vybírá právě podle abecedy. Zabránit mu v tom může jen charismatický belgický detektiv Hercule Poirot s pěstěným knírkem (Malkovich) a poněkud nešikovný inspektor Crome (Rupert Grint, diváci znají hlavně jako Rona Weasleyho z filmů o Harrym Potterovi). Crome navíc Poirota příliš nemusí...

Literární klasiku z roku 1936 pro BBC adaptovala scenáristka Sarah Phelpsová. Ta již spolupracovala s BBC na televizní adaptaci Deseti malých černoušků (And Then There Were None), dalšího slavného románu Agathy Christieové. Třídílné televizní drama vzniklo v rámci spolupráce projektu Agatha Christie Unlimited, který spravuje spisovatelčinu pozůstalost, a televize BBC One. Ta si objednala dalších šest adaptací spisovatelčiných románů.



Posledním Poirotem byl dosud britský herec Kenneth Branagh. Ten si Poirota zahrál ve hvězdně obsazené adaptaci Vražda v Orient expresu z roku 2017. Snímek si i sám režíroval. V roce 2020 má mít premiéru adaptace Smrti na Nilu, taktéž pod Branaghovou taktovkou.



Co se týče Vražd podle abecedy, tak ty se prvního zpracování dočkaly v roce 1965. Detektiva si zahrál americký herec Tony Randall (Král komedie, Kašlu na lásku). Nejznámější verze Poirota od herce Davida Sucheta se tímto zapeklitým případem pak zabývala v roce 1992. Zajímavostí je, že knihou se přímo inspiroval i úspěšný indický film Velmistr (Grandmaster, 2012), kde zocelený detektiv v podání herce Chandrashekhara řeší případ vraha, který si oběti vyhledává právě podle abecedy.