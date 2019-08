‚John Sníh‘ se přidal k Marvelu. V chystaném filmu si zahraje vedle Angeliny Jolie

LOS ANGELES Britský herec Kit Harington ztvární postavu superhrdiny Black Knighta v chystaném komiksovém filmu Eternals (Věční). Společnost Disney to oznámila na své akci D23. Snímek zamíří do kin v listopadu 2020.

Kit Harington si vyzkoušel mávání mečem v seriálovém hitu Hra o trůny. V novém snímku z filmového univerza Marvelu (MCU) si zahraje superhrdinu Black Knigta, britského šlechtice s magickým mečem z dob krále Artuše.

Legenda Eternals vytvořil v roce 1976 scenárista Jack Kirby. Komiksový velikán vytvořil i Captaina Americu, Iron Mana, Hulka nebo Thora.

Snímek Eternals pojmenovaný podle stejnojmenného superhrdinského týmu by měl být vesmírnou akcí zhruba ve stylu výše zmíněné Captain Marvel. Režie projektu se ujala Chloé Zhaová (Jezdec, Songs my Brothers Taught Me).

Komiksoví Eternals mají tradičně silné vazby na světové mytologie. Objevili se v nich řečtí Bohové i sumerští hrdinové. Přítomnost Black Knighta, který má základ v Artušovských legendách, je tedy logická.

My se známe

Ve filmu se Kit Harington potká s hercem Richardem Maddenem, Robem Starkem ze Hry o trůny. Ten ve filmu ztvární postavu Ikarise. Kromě nich se ve filmu představí i Angelina Jolie (Thena), Salma Hayeková (Ajak), Don Lee (Gilgamesh) nebo Kumail Najiani (Kingo).

Zajímavá je i přítomnost herečky Gemmy Chanové. Ta už hrála postavu Minn-ervy ve filmu Captain Marvel (2019). Zde však ztvární roli superhrdinky Sersi, jedné z mladších členek týmu Eternals. Chanová se tak stane první herečkou, která ve filmovém univerzu Marvelu představuje hned dvě postavy.

Černý rytíř

Brit Dane Whitman pochází z dlouhé linie šlechticů. V jeho rodině se dědí prokletý Ebenový meč, magická zbraň se schopností jednou ranou přetnout téměř cokoliv. Whitmanovi předkové však nebyli vždy jen čestní a Black Knight se snaží pomocí meče navrátit své rodině dobré jméno. Poprvé se v komiksu objevil ve 47. čísle série Avengers z prosince 1967. Kromě Avengers patřil Whitman i k superhrdinským týmům MI-13, Excalibur nebo Defenders.

Homosexuální hrdina

V březnu letošního roku společnost Marvel oznámila, že v Eternals bude první otevřeně homosexuální superhrdina z této komiksové stáje. Pochopitelně také ztvárněný hercem stejné sexuální orientace.



To, že se fanoušci homosexuálního hrdiny dočkají, oznámil prezident Marvelu Kevin Feige již koncem loňského června. Ačkoliv jsou superhrdinské filmy od Marvelu kritikou vnímány mezi vší konkurencí nejlépe, rozhodně v zavádění novot nejsou první. Ve filmových X-menech (komiksy jsou od Marvelu, ale filmová práva vlastní studio Fox) byli homosexuální postavy ztvárněné homosexuálními herci - Ianem McKellenem, Ellen Pageovou nebo Annou Paquinovou. V komiksové stáji DC je zase gay superhrdina Flash, kterého ztvárnil Ezra Miller, taktéž přiznaný homosexuál.