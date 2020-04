Johnny Depp a Jeff Beck předělali píseň Johnna Lennona. Chystají společné album

Herec a příležitostný muzikant Johnny Depp oznámil, že jeho dalším projektem je nová verze (cover) písně Isolation od Johnny Lennona. „Naše skutečná izolace je teď přesně ten pravý čas na tuto píseň,“ prohlásil jeho hudební kolega Jeff Beck. Dvojice zároveň ohlásila společné album.

„Od Johnnyho a mě toho uslyšíte v dohledné době víc, ale prozatím doufáme, že nenajdete útěchu v naší verzi Isolation,“ dodal Beck na svém Instagramu. O chystaném společném albu ale zatím žádné podrobnosti známy nejsou.

Depp na své fanoušky apeluje, aby byli stateční. „Nemůžeme dopustit, aby nás tato situace dostala do kolen, abychom se odevzdali této karanténní všednosti a monotónnosti. Vytvořte něco, z čeho budete vy i ostatní zítra těžit. Udělejte cokoliv, co by mohlo někomu zlepšit den. Kreslete, čtěte, malujete, myslete, učte se, natočte film na svůj mobilní telefon, hrajte na hudební nástroj. Pokud na žádný nástroj nehrajete, tak se to třeba naučte,“ napsal herec na svůj nově založený Instagram.





Johnny Depp nemá zrovna lehké období. Známý skandalista je právě uprostřed právního boje s britským deníkem The Sun kvůli pomluvám a se svou bývalou manželkou Amber Heardovou ve věci domácího násilí.