Jste kapitán lodi v Suezském průplavu? Zkraťte si čekání vtipným hudebním seznamem na Spotify

SUEZ Na hudební platformě Spotify si získal popularitu hudební seznam (takzvaný playlist) vytvořený pro kapitány lodí čekajících, než bude Suezský průplav znovu uvolněný. Recesistický seznam obsahuje písně s trefnými názvy.

Špatný den (Bad Day), Hejbni se (Move), Ups (Oops), Nemám, kam odplout (Nowhere to Go) nebo Balada o úzkém místě (Ballad of a Thin Place). To jsou jen některé z písní, které se objevily na satirickém playlistu na streamovací službě Spotify.

Seznam více než sto tematicky nazvaných skladeb všech možných žánrů vytvořila uživatelka Ilke Kartalová. Díky své trefné „nátuře“ si seznam písní pro kapitány zaseklých lodí získal na Spotify pozornost i ostatních uživatelů.



Dne 23. března zablokovala Suezký průplav loď Ever Given. Vyprošťovací práce stále probíhají a kanál ještě není průplavný. Experti odhadují, že na místě trpělivě čeká asi 450 dalších lodí.