Jurský svět znovu otevře brány. Netflix nechá dinosaury řádit v animované podobě

ISLA NUBLAR Takový výlet za dinosaury tu ještě nebyl. Zábavní gigant Netflix licenci na Jurský svět přetavil do osmidílného animovaného seriálu. Cílit bude na mladší publikum a na obrazovky se podívá již 18. září.

Šest teenagerů se vydává na vzrušující letní tábor na ostrov Isla Nublar. Jiné tábory lákají třeba na projížďky na koních, ale dinosaury může nabídnout jen tento jediný. To by to ale nebyl Jurský svět, aby se něco nepokazilo. Mladíci musí dát hlavy dohromady, pokud chtějí běsnění pravěkých ještěrů přežít.

Za seriálem stojí Scott Kreamer (Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví, Kočkoškrab) a Aaron Hammersley (Danny Phantom).

Výčet producentů je velkolepý. Na seriálu se takto podílí režiséři Steven Spielberg, Colin Trevorrow a producent Frank Marshall, jenž je podepsaný například pod Indiana Jonesem a Dobyvatelích ztracené archy (1984).